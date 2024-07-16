Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σία Κοσιώνη, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ, απόψε, στις 19:50.
Ο πρωθυπουργός μιλά για την καθημερινότητα, την υγεία και την ακρίβεια. Αναλύονται όλες οι εξελίξεις για τα εθνικά θέματα αλλά και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.
Πηγή: skai.gr
