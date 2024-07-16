Μαξίμου: Έρχονται ανακοινώσεις για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος έγινε μια πρώτη συζήτηση και παρουσιάστηκαν τα δεδομένα της ανόδου των τιμών της χονδρικής του Ιουλίου και του Αυγούστου αναφέρουν κυβερνητικές πηγές μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Μαξίμου.

Για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των τιμών του ρεύματος πραγματοποιείται την Τετάρτη στις 11 το πρωί συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα δεδομένα και όλες τις παραμέτρους σε ό,τι αφορά τις τιμές στο ρεύμα» ανέφερε τη Δευτέρα κυβερνητική πηγή, υπενθυμίζοντας πως σε πολύ πιο δύσκολες ενεργειακά εποχές, η κυβέρνηση λειτούργησε υποστηρικτικά προς τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα.

Παρότι που η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην ενεργειακή αγορά είχε ήδη εκτιμηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο και είχε εκφραστεί η εκτίμηση ότι οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι πιο δύσκολοι στον τομέα της ενέργειας, ωστόσο δεν θεωρείται ότι θα δούμε και πάλι τιμές που είδαν οι καταναλωτές ενάμιση χρόνο πριν. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εάν προκύψουν οι συνθήκες και οι ανάγκη για νέα στήριξη των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων λόγω υπέρμετρων αυξήσεων, το κράτος θα είναι και πάλι παρών.

Τα εξεταζόμενα μέτρα

Υπό τα νέα δεδομένα πάντως, σύμφωνα με την Πηνελόπη Γκάλιου επανέρχεται στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εκ νέου φορολόγησης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας όπως και το ενδεχόμενο επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος των νοικοκυριών. Κι αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδοημερήσιες αποκλίσεις, της τάξης των 450 - 500 ευρώ, από τη χαμηλότερη μέχρι την ανώτατη τιμή. Έτσι, η κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρονται να εκτιμούν πως οι αποκλίσεις στις τιμές το τελευταίο 24ωρο, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για υπέρογκα κέρδη στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν αβοήθητο, είτε κάποιο νοικοκυριό είτε μια επιχείρηση. Αυτό είναι το δεδομένο. Παρακολουθούμε το θέμα, μετράμε μήνα-μήνα τα δεδομένα και τις τιμές και εξετάζουμε κάθε ενδεχόμενο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Πηγή: skai.gr

