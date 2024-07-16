ΝΔ: Υποκριτική η συγγνώμη Κασσελάκη στην Συρεγγέλα - Να διαγραφεί ο Πολάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κα Συρεγγέλα προκειμένου να της ζητήσει συγγνώμη για τον κ. Πολάκη, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Η συγγνώμη του κ. Κασσελάκη ήταν υποκριτική, τονίζουν, αφού λίγα λεπτά πριν ο κ. Πολάκης με νέα ανάρτησή του επέμεινε στη χθεσινή χυδαία συμπεριφορά του.

«Αν θέλει πραγματικά ο κ. Κασσελάκης να κάνει κάτι, ας διαγράψει τον κ. Πολάκη, αντί να κάνει το συνήγορό του τηλεφωνικώς για λογαριασμό του» καταλήγουν οι κύκλοι της Πειραιώς.

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης για τη σφοδρή επίθεσή που εξαπέλυσε σε εκπομπή στη γραμματέα της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.



«Αφήστε κατά μέρος τις ΜΠΟΥΡΔΕΣ περί ‘’σεξιστικής επίθεσης Πολάκα στη Συρεγγέλα’’ και ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑΠΕΙΝΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ του τύπου ‘’ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΣΦΑΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ’’ για την προσπάθεια που κάνατε χθες να πετάξετε έκτος συστήματος συνταγογράφησης τους ανασφαλίστους συμπολίτες μας!!!!» αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΑ σε νέα ανάρτησή του στο Facebook.

«ΑΝΤΕ ΜΠΡΑΒΟ. Λέξη δεν παίρνω πίσω από αυτά που είπα χθες σε μια βουλευτή που -δεν ήξερε καν το αντικείμενο που κουβεντιάζαμε λες και η ΗΔΙΚΑ λειτουργεί με ΦΕΚ και όχι με εντολές από υπουργείο και ΕΟΠΥΥ -μιλούσε διαρκώς πάνω μου ενώ ήμουν σε τηλεφωνική γραμμή για να μην ακούγεται το ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΑ της πολίτικης της ΝΔ με τους ανασφαλίστους! ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΠΙΣΩ,ΘΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΑΝΑΛΓΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ !!» προσθέτει.

Από την Κουμουνδούρου επιβεβαιώνουν το τηλεφώνημα του Στέφανου Κασσελάκη στην Μαρία Συρεγγέλα, με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτουν πως μέσω της γραμματέως της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει επισήμως θέση για τον βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είχε διερωτηθεί δημόσια εάν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ο Στέφανος Κασσελάκης «ο ή η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».





