Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Τραγικά λανθασμένος ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας

«Τραγικά λανθασμένο» χαρακτήρισε τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με τις τιμές του ρεύματος και τη σύσκεψη που γίνεται στο Μαξίμου, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Οι τιμές εκτινάσσονται καθώς η χώρα έχει μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και έχει έλλειψη δικτύου. Έχουμε καθυστερήσει πολύ για να ενεργοποιηθούν οι συνθήκες αποθήκευσης ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ΑΠΕ κάποιες ώρες τις ημέρας που δεν παράγεται ενέργεια. Η φορολόγηση των υπερκερδών πρέπει να είναι μόνιμος μηχανισμός. Οι επιδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως μάθαμε θα τις ζητήσουν πίσω γιατί δόθηκαν με λάθος τρόπο. Η αγορά δεν πρέπει να λειτουργεί ολιγοπώλια γιατί δημιουργούν συνθήκες αισχροκέρδειας» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Για την ακρίβεια και το ΦΠΑ

Ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή το παράδειγμα της Ισπανίας που μείωσε τον ΦΠΑ για να μην αυξηθούν ραγδαία τα προϊόντα σημείωσε ότι «μάλλον ο κ. Μητσοτάκης λέει ψέματα για να επιβεβαιώσει την άρνησή του να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά» και πρόσθεσε ότι στην κατεύθυνση αυτή, το κόμμα του πρότεινε τη δημιουργία ενιαίας αρχής καταναλωτών.

Για τις ελλείψεις γιατρών

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία πληρώνει τα περισσότερα χρήματα από άλλες χώρες στην ΕΕ για την υγεία. «Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρησιμοποιήθηκε για τις υποδομές και τις προσλήψεις», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Χ. Δούκα ότι «η φιλία δεν είναι δουλεία» απάντησε ότι η φιλία είναι κάτι εξαιρετικό στη ζωή η οποία έχει μεγαλύτερες εκπλήξεις. Προχωρώ μπροστά και δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «προτεραιότητά μου ήταν το ΠΑΣΟΚ να μη συνθλιβεί. Χτίσαμε σε γερά θεμέλια, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένας πόλος που ακολουθεί, αλλά αυτόνομος με πρόγραμμα για όλα τα θέματα. Είμαι αισιόδοξος ότι βηματίζοντας με αυτόν τρόπο, θα κυβερνήσει τον τόπο. Η ΝΔ απέτυχε να μεταρρυθμίσει το κράτος».

Για τις εκλογές στο κόμμα

«Δεν έχω αγωνία γιατί έχω ζητήσει από τον κόσμο να με αξιολογήσει και άλλες φορές», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, καλώντας όσους είναι υποψήφιοι ανεξάρτητα ποιος θα κερδίσει «να μείνουν και την επόμενη μέρα και να στηρίξουν το κόμμα. Θέλω συνέπεια από όλους και να δεσμευθούν ότι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

