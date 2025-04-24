Το σχέδιο δασοπυρόσβεσης για την αντιπυρική περίοδο

Της Δώρας Αντωνίου

Μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφτεί στις 10 π.μ. σήμερα το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί θα γίνει μια πλήρης ανασκόπηση του σχεδιασμού της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, υπό τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και η κλιματική κρίση.

Η βασική φιλοσοφία των μέτρων που λαμβάνονται είναι πρωτίστως να ενισχυθεί η πρόληψη. Ετσι, από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καθαρισμού οικοπέδων, με την διορία που έχει δοθεί να εκπνέει στο τέλος Απριλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, πέρυσι, πρώτη χρονιά εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου πρόληψης, είχαν καθαριστεί 830.000 οικόπεδα και για φέτος ο στόχος είναι να αυξηθεί σημαντικά αυτός ο αριθμός. Παράλληλα, αυξήθηκε η σχετική χρηματοδότηση προς τους δήμους, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τον έλεγχο των καθαρισμών. Από τους 334 ΟΤΑ της χώρας, πέρυσι είχαν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα λιγότεροι από 200.

Αυτό που επιδιώκεται με τους καθαρισμούς οικοπέδων είναι να μειωθούν οι πιθανές εστίες έναρξης πυρκαγιών και ταχείας εξάπλωσής τους. Η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών είναι βασική παράμετρος του αντιπυρικού σχεδιασμού και ένας από τους τρεις πυλώνες του. Οι άλλοι δύο αφορούν τη γρήγορη οριοθέτηση των πυρκαγιών και τη μείωση των εκτεταμένων καταστροφών.

Στην ενημέρωση που θα γίνει σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα αναλυθεί η δομή των δυνάμεων πρόληψης και δασοπυρόσβεσης, καθώς έχει γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα:

- όσον αφορά τον στόλο δασοπυρόσβεσης, αναμένεται σε πλήρη ανάπτυξη να προστεθούν 49 νοικιασμένα εναέρια μέσα στα 30 - 35 αεροσκάφη που διαθέτει η χώρα μας. Επιπλέον, φέτος θα είναι διαθέσιμα 80 drones, εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες, που θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση με στόχο τον γρήγορο εντοπισμό πυρκαγιών και σε επόμενο στάδιο την καλύτερη καθοδήγηση των επίγειων δυνάμεων στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

- το Πυροσβεστικό Σώμα, σε σχέση με το 2023, θα διαθέτει εφέτος 20% περισσότερο προσωπικό, συνολικά 18.000 στελέχη. Σε αυτές τις δυνάμεις προστίθενται 2.500 εποχικοί πυροσβέστες και στην αντιπυρική περίοδο θα συμμετέχουν 4.500 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπλέον 5.500 εθελοντές από άλλες εθελοντικές οργανώσεις.

- για τέταρτη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα antinero, το οποίο αφορά τον καθαρισμό δασικών εκτάσεων και τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

- η Πολιτική Προστασία έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσω του προγράμματος «Αιγίς» με μέσα όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ που δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση φαινομένων σε εξέλιξη, ενώ, παράλληλα, συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόγνωση και την προετοιμασία όταν αναμένονται δύσκολες για την εκδήλωση και κατάσβεση πυρκαγιών καιρικές συνθήκες, όπως παρατεταμένη ξηρασία και ισχυροί άνεμοι. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αιγίς» είναι καθοριστική η συνεργασία με τις Ενοπλες Δυνάμεις, που επίσης συνδράμουν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιπυρική περίοδο.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχήματα της κυβέρνησης η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση του μηχανισμού πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών. Αυτό αναμένεται να επισημάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών διαρκώς αυξάνεται, οπότε το στοίχημα της πρόληψης είναι πολύ σημαντικό. Ενδεικτικά, το 2024 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές έφτασαν συνολικά τις 9.777, αυξημένες κατά 1.520 σε σχέση με το 2023.

