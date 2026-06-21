Γιάννης Αλαφούζος και Στέφανος Κοτσόλης εξήγησαν γιατί επέλεξαν τον Νίστρουπ

Ο Γιάννης Αλαφούζος άνοιξε την παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ, τονίζοντας πως η επιλογή του Δανού τεχνικού δεν ήταν τυχαία. Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός συζήτησε με 3-4 προπονητές, όμως το προφίλ και η πορεία του Νίστρουπ έκαναν τη διαφορά και οδήγησαν στην τελική απόφαση.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κοτσόλης υπογράμμισε ότι ο νέος προπονητής διαθέτει τα στοιχεία που θέλει ο σύλλογος να χαρακτηρίζουν την ομάδα: Σκληρή δουλειά, νοοτροπία νικητή και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Τόνισε επίσης πως ο Νίστρουπ έχει εμπειρία πρωταθλητισμού και σημαντική συμβολή στην εξέλιξη ποδοσφαιριστών, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού.

«Καλώς ήρθατε. Μαζευτήκαμε εδώ για να παρουσιάσουμε τον νέο μας προπονητή τον κ. Νίστρουπ. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του επιλέξαμε εκείνον», είπε αρχικά ο κ. Αλαφούζος.

Ακολούθως, ο Κοτσόλης τόνισε: «Καλωσορίσατε. Είμαι χαρούμενος που ο κ. Νίστρουπ αναλαμβάνει τα ηνία του κλαμπ. Έχει συγκεκριμένες αρχές όπως η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία νικητή, που θέλουμε να διέπουν τον σύλλογο μας. Θέλαμε έναν κόουτς που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές και που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

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