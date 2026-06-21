Θεολογική Σχολή της Χάλκης: Ο Ερντογάν έδωσε εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή να επανεκκινήσουν οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το θέμα είχε συζητηθεί και κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον τον περασμένο χρόνο. Ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δήλωσε ότι η υπόθεση έχει περάσει σε «νέα φάση», καθώς ο Ερντογάν ανέθεσε στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις επαφές με την επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προώθηση του ζητήματος.

Erdogan orders talks to reopen Orthodox Christian seminary in Turkey, a focus for Trump https://t.co/YBseKa0Lko https://t.co/YBseKa0Lko — Reuters (@Reuters) June 21, 2026

Παρότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις.

«Για το Πατριαρχείο, ύστερα από δεκαετίες στασιμότητας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι έχει πλέον ξεκινήσει μια επίσημη θεσμική διαδικασία.

Όπως εξήγησε, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων, καθώς και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτού νομικού και εκπαιδευτικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία της Σχολής.

Πηγή: skai.gr

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