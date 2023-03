ΗΠΑ: Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε στον Αντόνιο Γκουτέρες την ελληνική υποψηφιότητα στο ΣΑ του ΟΗΕ

Δηλώσεις για την υποψηφιότητα της Ελλάδας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26, την οποία ανακοίνωσε στον Αντόνιο Γκουτέρες, έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Νέα Υόρκη. Η ελληνική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ως στόχο να διευρύνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας μας στη διεθνή σκηνή.



«Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντηθώ για μια ακόμη φορά με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Γκουτέρες. Ο εθιμοτυπικός λόγος της επίσκεψής μου στον Γενικό Γραμματέα ήταν να του ανακοινώσω την ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26. Ως γνωστόν, θα παρουσιάσω σήμερα το απόγευμα σε εκδήλωση, εδώ στη Νέα Υόρκη, την υποψηφιότητά μας».

«Εκτός από αυτό, όμως, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Κατ’ αρχάς, όπως πάντα, το Κυπριακό, τη δυνατότητα μιας νέας πρωτοβουλίας μετά την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά, επίσης, για την κατάσταση στην Ουκρανία, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και μια σειρά από θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και άλλα πολλά».

Νομίζω ήταν μια θετική συνάντηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Υπουργέ, σας είπε κάτι ο Γενικός Γραμματέας σχετικά με τον διορισμό Απεσταλμένου;

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, η κα Rosemary DiCarlo είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία - δεν ξέρω αν έφυγε τις τελευταίες ώρες. Ο Γενικός Γραμματέας περιμένει τη δική της αναφορά πριν συνεννοηθεί για τα περαιτέρω βήματα. Ξαναλέω, η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να ενθαρρύνει τον Γενικό Γραμματέα για να υπάρξουν περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, μέσα πάντοτε στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός είναι ο ρόλος μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι σας είπε ο Γενικός Γραμματέας για την αίτηση της Ελλάδας για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας;

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Ο Γενικός Γραμματέας καλοδέχθηκε το φυλλάδιο και την υποψηφιότητα. Βεβαίως, δεν θα μπορούσε να πάρει θέση σε αυτό. Αλλά, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν τον είδα δυσαρεστημένο.



