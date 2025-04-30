Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξελέγη ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μια εκλογή την οποία συνόδευσε με την πιο κάτω δήλωση:

«Με συγκίνηση υποδέχομαι την εκλογή μου σε θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος! Όχι μόνο διότι επανασυνδέομαι πιο στενά με τις Βρυξέλλες μετά από 18 χρόνια. Αλλά και διότι η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μετά από 20 χρόνια».

«Ευχαριστώ για την υποστήριξή τους τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τους ευρωβουλευτές και όλους τους συναδέλφους της αποστολής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά, επίσης, και τους πολλούς συνέδρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που τίμησαν στο πρόσωπό μου τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ, η νέα αυτή θέση δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε μένα, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στις Βρυξέλλες, προς όφελος της πατρίδας μας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

