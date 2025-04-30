Μητσοτάκης: Η ομιλία στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιείται από την Τρίτη στη Βαλένθια της Ισπανίας μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα είναι στις ταχύτερες αναπτυσσόμενες οικονομίες, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, αφήνοντας αιχμές κατά της ευρωγραφειοκρατίας.

«Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ στη Βαλένθια σε καιρούς αβεβαιότητας και ασυνέχειας, και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των καιρών η σταθερότητα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα γίνεται εξαιρετικά σημαντική. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για το κόμμα του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά αποτελεί πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και παράγωγο οικονομικής ευημερίας για τη δική μου χώρα, για την Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάψει πλέον να είναι ένα εργοστάσιο νέων κανόνων, και αντ' αυτού να αρχίσει να είναι ένα εργαστήριο ανάπτυξης.

«Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε τις κανονιστικές μας μάχες με σοφία και πρέπει να εφαρμόσουμε πραγματικές αλλαγές […] Οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά φέρνουν ευημερία. Πάρτε το παράδειγμα της δικής μου χώρας, της Ελλάδας. Έχουμε ήδη καταφέρει ένα μεγάλο μετασχηματισμό. Ήμασταν το αποπαίδι της κρίσης πριν από δέκα έτη και τώρα είμαστε μια χώρα η οποία βρίσκεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών στην Ευρώπη» τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τρίτη με τον επερχόμενο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ επανεξελέγη Τρίτη στην προεδρία της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς με 502 ψήφους σε σύνολο 517.

Επαφές Μητσοτάκη στο περιθώριο της συνόδου

Στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σουηδό ομόλογό του, Ulf Kristersson.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμα ζητήματα που αφορούν την έκθεση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα εργαλεία που έχει αναπτύξει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα αφενός στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες και τις εταιρείες τεχνολογίας και αφετέρου την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμα με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Αυτάρκεια, Ασφάλεια και Δημοκρατία, Henna Virkkunen.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανθρώπινο ταλέντο, έχει επιλεγεί για ένα από τα πρώτα επτά AI Factories της ΕΕ και διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα προστατεύει τους χρήστες, αλλά ταυτόχρονα δεν θα περιορίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε ακόμη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, με την οποία συζήτησαν θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας και ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

