Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εξελέγη ο Στέφανος Κασσελάκης με ποσοστό 96,84%, έχοντας απέναντί του έναν αντίπαλο.

Αφού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ο κ. Κασσελάκης απηύθυνε ομιλία στο Εθνικό Συμβούλιο λέγοντας πως «το κόμμα για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι η γραφειοκρατία. Είναι το σπίτι του κάθε εργαζόμενου, του κάθε ανέργου, του κάθε αυτοαπασχολούμενου, του κάθε τίμιου επιχειρηματία».

«Δεν ιδρύεται από Μεσσίες. Δημιουργείται κάθε μέρα, μέσα από αμεσοδημοκρατικές, ισότιμες διαδικασίες», σημείωσε.

Σημεία της ομιλίας του κ. Κασσελάκη

Για τη δικαιοσύνη ο κ. Κασσελάκης είπε: «Για το άρθρο 86: πλήρης κατάργηση. Χωρίς μπαλώματα, χωρίς ανταλλάγματα. Δεν μπορεί οι πολιτικοί να προστατεύονται από τους νόμους που μόνοι τους ψηφίζουν». «Η πολιτική πρέπει να καθαρίσει. Αν δεν πολεμήσεις το χρήμα στην πολιτική, δεν αλλάζει τίποτα.»



Για τα Τέμπη σημείωσε: «Κατηγορητήριο για 57 νεκρούς χωρίς κατηγορία ανθρωποκτονίας δεν στέκεται. Κατηγορητήριο χωρίς τον ηθικό αυτουργό, δηλαδή τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη, δεν στέκεται».

Για την Ελλάδα στην Ευρώπη τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το τελευταίο προπύργιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας στον κόσμο. Η θέση μας είναι να είμαστε πρωταγωνιστές στην υπεράσπισή της». «Αν η Ευρώπη θέλει περισσότερο έλεγχο στα Στενά του Βοσπόρου, αυτό μπορεί ν επιτευχθεί με τη σαφή στήριξη στο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στα ανθρώπινα δικαιώματα, σημειώνοντας: «Οραματίζομαι το Κίνημά μας ως πρωτοπόρο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο». «Ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι θέμα timing. Είναι αδιαπραγμάτευτα».



Επίσης, επισήμανε πως: «Δεν είμαι σαν κι αυτούς, δεν έγινα σαν κι αυτούς, και δεν θα γίνω σαν κι αυτούς». «Πάρτε αυτό το συμβόλαιο αλήθειας και κάντε το αξιοπιστία διακυβέρνησης».

Για τη σύγχρονη προοδευτική πρόταση είπε: «Βλέπουμε ότι οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Αυτός είναι ο ορισμός του νεοφιλελευθερισμού». «Χρειαζόμαστε συμμετοχικό καπιταλισμό. Καθολικό βασικό εισόδημα. Σπάσιμο των τεχνολογικών κολοσσών».

Παράλληλα, τόνισε πως: «Η Ελλάδα δεν είναι το παιδί της Μέρκελ. Είναι η ψυχή της Ευρώπης». «Εμείς δεν έχουμε χρέη. Το μόνο μας χρέος είναι απέναντι στον ελληνικό λαό» και σε άλλο σημείο σχολίασε πως: «Αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο Ελλάδες: η Ελλάδα της ρεμούλας και η Ελλάδα της δημιουργίας».

«Είμαστε με την ισότητα των ευκαιριών. Με τη δικαιοσύνη. Με τη Δημοκρατία.»



«Πείτε τι πρεσβεύουμε και δείξτε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι συναλλαγές. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι η κοινωνία να είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο Δημοκρατικό άλμα», κατέληξε.

Ποιος ήταν ο αντίπαλος του Στέφανου Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αντίπαλο για την προεδρία του κόμματός του τον Ηλία Μιχαλακόπουλο. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του, έχει καταγωγή από δύο παραδοσιακές οικογένειες Αχαιών που έχουν τις ρίζες τους στην επανάσταση του 1821 και στην κατοχή της Ελλάδας από τη Γερμανία το '41.

Έχει εργαστεί ως μεταφραστής, σερβιτόρος, έκανε μαθήματα φυσικής, χημείας, μαθηματικών, βιολογία σε μαθητές, έχει δουλέψει ως σεφ, έχει σπουδάσει στο ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκτός από ελληνικά μιλάει ακόμη 5 γλώσσες, ενώ είναι Έλληνας υπήκοος αλλά και πολίτης της Γαλλίας.

Ως νέος ήταν στην ΚΝΕ, έπειτα στο ΚΚΕ, στη συνέχεια στον Ενιαίο Συνασπισμό και έπειτα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποιος από τις θέσεις του κ. Μιχαλακόπουλου, όπως τις αναφέρει ο ίδιος είναι: «Κατάργηση των ΜΑΤ, της δημοτικής και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Περιττά ασύμφορα έξοδα για τον προϋπολογισμό. Στόχος πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι, να φύγουν από τον στενό δημόσιο τομέα και να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα ή να συνταξιοδοτηθούν. Η σημερινή τεχνολογία το επιτρέπει».

