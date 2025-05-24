Εκλογές στο κόμμα του Κασσελάκη - Ποιος είναι ο αντίπαλός του

Εκλογές για την ανάδειξη προέδρου διεξήχθησαν στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι ο μόνος υποψήφιος.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αντίπαλο για την προεδρία του κόμματός του τον Ηλία Μιχαλακόπουλο. Ο αντίπαλος του κ. Κασσελάκη όπως αναφέρει στο βιογραφικό του, έχει καταγωγή από δύο παραδοσιακές οικογένειες Αχαιών που έχουν τις ρίζες τους στην επανάσταση του 1821 και στην κατοχή της Ελλάδας από τη Γερμανία το '41.

Έχει εργαστεί ως μεταφραστής, σερβιτόρος, έκανε μαθήματα φυσικής, χημείας, μαθηματικών, βιολογία σε μαθητές, έχει δουλέψει ως σεφ, έχει σπουδάσει στο ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκτός από ελληνικά μιλάει ακόμη 5 γλώσσες, ενώ είναι Έλληνας υπήκοος αλλά και πολίτης της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ως νέος ήταν στην ΚΝΕ, έπειτα στο ΚΚΕ, στη συνέχεια στον Ενιαίο Συνασπισμό και έπειτα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποιος από τις θέσεις του κ. Μιχαλακόπουλου, όπως τις αναφέρει ο ίδιος είναι: «Κατάργηση των ΜΑΤ, της δημοτικής και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Περιττά ασύμφορα έξοδα για τον προϋπολογισμό. Στόχος πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι, να φύγουν από τον στενό δημόσιο τομέα και να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα ή να συνταξιοδοτηθούν. Η σημερινή τεχνολογία το επιτρέπει».

Η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι απλή. Μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως μέλος και να ψηφίσει μέσω της σελίδας του κόμματος.

Οι «κάλπες» ήταν ανοιχτές από το απόγευμα της Παρασκευής και έκλεισαν στις 11 το πρωί του Σαββάτου.



