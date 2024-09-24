O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε το Βραβείο του Παγκοσμίου Πολίτη (Global Citizen Award) του Ατλαντικού Συμβουλίου (Atlantic Council) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, δρ. Αλμπέρτ Μπουρλά.

Πρόκειται για μια διεθνή διάκριση του Atlantic Council, η οποία απονέμεται σε επιλεγμένες προσωπικότητες, με τις φετινές βραβεύσεις να περιλαμβάνουν επίσης την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρόεδρο της Γκάνας Νάνα Ακούφο-Άντο και την κορυφαία παραγωγό ταινιών Μίκι Λι από τη Νότια Κορέα.

Ο κ. Μπουρλά δήλωσε αρχικά «ενθουσιασμένος με το προνόμιο να παρουσιάζει τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, καθώς λαμβάνει την ανώτατη τιμή του Atlantic Council για τους παγκόσμιους πολίτες» και τον χαρακτήρισε ως «έναν οραματιστή υπέρμαχο μιας νέας εποχής οικονομικής ευημερίας, έναν ηγέτη αφοσιωμένο στη χώρα του που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Έναν ταπεινό ηγέτη, του οποίου η επανεκλογή έδειξε ότι τηρεί τις πολιτικές του υποσχέσεις, ενώ παράλληλα έχει τον σεβασμό των ηγετών του κόσμου».

“This award belongs most of all to the people of Greece for their resilience and their perseverance.”



Prime Minister of the Hellenic Republic @kmitsotakis accepts the Atlantic Council’s 2024 Global Citizen Award. #GCA2024 #ACAwards pic.twitter.com/zPhyopR3zN — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) September 24, 2024

Ο πρωθυπουργός παραλαμβάνοντας το βραβείο ευχαρίστησε τον κ. Μπουρλά για την τιμητική εισαγωγή του και «τόνισε ότι αυτό το βραβειο ανήκει σε όλους τους Έλληνες για την ανθεκτικότητα και την επιμονή τους, για όσα έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια».

«Αυτό που πετύχαμε στην Ελλάδα είναι να δείξουμε ότι μπορεί κανείς να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο. Ότι μπορεί να είναι υπέρ της ανάπτυξης αλλά και δημοσιονομικά υπεύθυνος. Ότι μπορεί να είναι, και εδώ να αντηχήσουν τα λόγια της καλής μου φίλης Τζόρτζια Μελόνι, ένας αληθινός πατριώτης, εστιάζοντας στην ισχυρή άμυνα και την προστασία των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, παρέχοντας υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και μειώνοντας τις ανισότητες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η επανεκλογή της κυβέρνησής του αποτέλεσε απάντηση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να νικηθεί ο λαϊκισμός.

«Οι δυσαρέσκειες των ανθρώπων που ψηφίζουν τους λαϊκιστές είναι απολύτως πραγματικές, είτε σχετίζονται με την ανισότητα των εισοδημάτων, είτε με ζητήματα ταυτότητας, είτε με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης - με τους κερδισμένους και τους χαμένους. Αυτές είναι πραγματικές δυσαρέσκειες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να τις αντιμετωπίζουμε και σίγουρα να μην φαινόμαστε υποτιμητικοί προς τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων. Η κυβέρνηση μας δίνει έμφαση στην πολιτική όχι στα πολιτικά. Είναι ευθύνη μας ως ηγέτες να βρίσκουμε λύσεις και θα κριθούμε από το πόσο βελτιώσαμε τις ζωές των πολιτών μας», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι «Η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ και πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητάς σε μια ταραχώδη περιοχή».

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια φράση του προηγούμενου πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον οποίο «σέβεται βαθιά».

«Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε κάτι που με εντυπωσίασε πριν καν γίνω πρωθυπουργός. Είπε: "Όταν εκλεγόμαστε, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Απλά δεν ξέρουμε πώς να επανεκλεγούμε αν κάνουμε αυτό που πρέπει". Λοιπόν, αν υπάρχει ένα μάθημα από την ελληνική ιστορία, είναι ότι ο καλός μου φίλος έκανε λάθος. Επανεκλεγήκαμε κάνοντας ακριβώς αυτό που ήταν σωστό, και ο ελληνικός λαός μας αντάμειψε για αυτό», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, ο οποίος βράβευσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

