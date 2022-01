Τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν (Wendy R. Sherman) σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και στα Δυτικά Βαλκάνια, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας.

During a phone conversation today, I discussed with U.S. @DeputySecState W.Sherman the situation in #Ukraine & #WesternBalkans and briefed her on Turkey's recent provocative statements. pic.twitter.com/rr22u03fec

Από την πλευρά της, η Γουέντι Σέρμαν αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε όλη την Ευρώπη. «Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους Συμμάχους και τους εταίρους μας στο NATO και να επιλύουμε τις διαφορές με διπλωματία», σημείωσε σε ανάρτηση της στο Twitter μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Today I spoke with Greek Foreign Minister @NikosDendias about the critical role that Greece plays in promoting security and stability across Europe. We are committed to supporting our @NATO Allies and partners and resolving disputes diplomatically. https://t.co/DedonTuSjq