Ο απολογισμός μιας δύσκολης χρονιάς και οι προκλήσεις της επόμενης

Της Δώρας Αντωνίου

Ενα χρόνο πριν, η κυβέρνηση ξεκινούσε το 2024 με μεταρρυθμιστική ορμή. Εξι μήνες νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στο πολιτικό σκηνικό με μια εμφατική νίκη στην εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου του 2023. Δεν ήταν μόνο το 40,56% της Ν.Δ. που δικαιολογούσε την αίσθηση υπεροχής, αλλά και η μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, που περιορίστηκε στο 17,83% και εισήλθε σε κατάσταση εσωκομματικής περιδίνησης, αφήνοντας επί της ουσίας την κυβέρνηση χωρίς ουσιαστική αντιπολιτευτική πίεση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Η μεταρρυθμιστική ορμή στην έναρξη της χρονιάς μετουσιώθηκε στην προώθηση δύο μεγάλων αλλαγών: τη νομοθέτηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, και την μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που άνοιξε το δρόμο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Ηδη, όμως, από την αρχή της χρονιάς που αποχαιρετούμε, δημοσκοπικά αποτυπωνόταν η πίεση της καθημερινότητας στις απαντήσεις των πολιτών, με αιχμή την επίμονη ακρίβεια, το στεγαστικό, τις υπηρεσίες υγείας, κ.λπ.. Λίγους μήνες αργότερα, στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου, η Ν.Δ. κατέγραψε σημαντική απώλεια δυνάμεων, με το ποσοστό της να περιορίζεται στο 28,31%. Η περαιτέρω διολίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 14,92% βοήθησε στο να παραμείνει ασθενική η αντιπολιτευτική πίεση. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που απέδωσαν την υποχώρηση ποσοστού του κυβερνώντος κόμματος στη δυσαρέσκεια του συντηρητικού ακροατηρίου από την επιλογή να νομοθετηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Ωστόσο, οι δημοσκοπικές αναλύσεις συντείνουν περισσότερο στην εκτίμηση ότι ήταν ακριβώς η επίμονη πίεση στο μέτωπο της καθημερινότητας που προκάλεσαν διογκούμενη δυσαρέσκεια, η οποία μπορεί να εκδηλώθηκε με πρόφαση διάφορες αφορμές, αλλά στην ουσία της εκπορεύεται από εκεί.

Και μπορεί οι Ευρωεκλογές να μην άλλαξαν τα δεδομένα όσον αφορά την αντιπολιτευτική πίεση, έφεραν, ωστόσο, εσωκομματική πίεση. Η απώλεια δυνάμεων στις Ευρωεκλογές έφερε κριτική για κυβερνητικές επιλογές από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, με αιχμή κυρίως τα εθνικά θέματα, αλλά και παραινέσεις του δεύτερου για ανάγκη συντηρητικής αναδίπλωσης του κόμματος ώστε να βρεθεί πιο κοντά στο παραδοσιακό ακροατήριό του. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι φωνές βουλευτών της Ν.Δ., που εκδήλωναν δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση που εισέπρατταν από κυβερνητικά στελέχη και τη συνακόλουθη αδυναμία τους να μεταφέρουν στην κυβέρνηση τις προσλαμβάνουσες που είχαν από τους ψηφοφόρους τους. Η πίεση αυτή εκδηλώθηκε με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες βουλευτών της Ν.Δ., που έφεραν στη Βουλή ερωτήσεις για θέματα της καθημερινότητας, όπως τα κόκκινα δάνεια και η απαλλαγή των χαμηλοσυνταξιούχων από τη φαρμακευτική δαπάνη. Προκάλεσε, δε, διορθωτικές παρεμβάσεις, με επίκεντρο συναντήσεις των βουλευτών με υπουργούς, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και να εισακούγονται οι ανησυχίες τους.

Η κρίση στις σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, με την κυβερνητική ηγεσία κορυφώθηκαν όταν σε συνέντευξή του επέκρινε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κομβικές επιλογές της κυβέρνησης, δηλώσεις που οδήγησαν στη διαγραφή του. Πάντως, παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, δεν πυροδότησε η διαγραφή Σαμαρά ευρύτερη κρίση στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, ούτε προκάλεσε μεγαλύτερους κραδασμούς στην κυβέρνηση και στο κόμμα.

Στην εκπνοή της χρονιάς κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να επαναπατρίσει ψηφοφόρους που έχασε στις Ευρωεκλογές. Στο πολιτικό τοπίο καταγράφεται η διαφοροποίηση του αντιπάλου στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταφέρνει να κινείται σε ποσοστά κοντά στο 20%, ενώ με νομοθετικές πρωτοβουλίες προσπαθεί να πιέσει την κυβέρνηση.

Ενάμιση χρόνο μετά τις προηγούμενες εκλογές, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το 2027 όπως διαρκώς επαναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε, επίσης, ότι θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Η μάχη της καθημερινότητας, στην οποία η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, είναι το μέτωπο όπου θα κριθούν όλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.