Χρυσοχοϊδης: Αποστολή μας να βρισκόμαστε κοντά στον πολίτη

Δώρα σε τροχονόμους, οι οποίοι σήμερα, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024, εκτελούσαν υπηρεσία ρύθμισης της κυκλοφορίας στο Σύνταγμα και σε Πειραιά, Κηφισιά, Αιγάλεω και Γλυφάδα, προσέφερε η πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, παραβρέθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, όπου συνομίλησε με τους αστυνομικούς και τους προσέφερε συμβολικά δώρα, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «η δική μας υπόσχεση, η δική μας δέσμευση, από άκρο σε άκρο της ελληνικής επικράτειας, είναι να διατηρήσουμε την Ελλάδα μας σταθερή, τις πόλεις μας ασφαλείς και οι πολίτες να αισθάνονται ότι βρισκόμαστε πάντα δίπλα τους, προστατεύοντάς τους. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα την υπηρετήσουμε».

Τον κ. Χρυσοχοΐδη συνόδευσαν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Χρήστος Παπαφιλίππου.

Στον Πειραιά, τα δώρα προσέφερε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνοδευόμενος από τον υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη, τον προϊστάμενο Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστράτηγο Μαρίνο Σταγάκη και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομία Πειραιά, Ταξίαρχο Αριστείδη Λυμπεράτο.

Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, προσέφερε δώρα σε τροχονόμους στην Κηφισιά, συνοδευόμενος από τον γενικό επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Γεώργιο Μιχαλόπουλο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ταξίαρχο Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο.

Τέλος, στο Αιγάλεω τα δώρα προσέφεραν ο προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υποστράτηγος Δημήτριος Μπακόλας και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ταξίαρχος Λυκούργος Μπιτσακάκης, ενώ στη Γλυφάδα προσέφεραν δώρα σε αστυνομικούς ο βοηθός προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Χρήστος Μανούρας και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ταξίαρχος 'Αγγελος Παπαγγελής.

Παράλληλα με την προσφορά των δώρων, είχαν την ευκαιρία να ευχαριστήσουν τους τροχονόμους για τη σημαντική προσφορά τους στον τομέα της οδικής ασφάλειας και να ανταλλάξουν ευχές για το καινούργιο έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

