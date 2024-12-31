Λογαριασμός
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Αλέξη Χαρίτση: Να είναι το 2025 η αρχή για μια νέα ζωή

Τη νέα χρονιά, δεν έχουμε την πολυτέλεια οι ευχές μας να μείνουν τυπικές ευχές, αναφέρει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ακολούθως αναφέρει: «Σε έναν κόσμο όπου πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου, η ειρήνη δεν είναι απλώς μια λέξη· είναι ανάγκη.

Σε μια χώρα που αδικεί τους πολίτες της, η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς μια λέξη· είναι ανάγκη.

Σε μια κοινωνία που ζει με την ανασφάλεια, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη· είναι ανάγκη.

Η σκέψη και η αγάπη μας στους ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγμές:

σε νοσοκομεία, σε μοναχικά διαμερίσματα, σε στρατόπεδα προσφύγων, αλλά και σε όσους εργάζονται ασταμάτητα.

Πάνω απ' όλα, στα παιδιά.

Στα παιδιά μας, που αξίζουν έναν καλύτερο κόσμο.

Υγεία, αγάπη και να είναι το 2025 η αρχή για μια νέα ζωή».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αλέξης Χαρίτσης Πρωτοχρονιά 2025
