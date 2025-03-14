Αρίστος Δοξιάδης: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Την θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας ανέλαβε ο γνωστός οικονομολόγος Αρίστος Δοξιάδης, στο πλαίσιο του νέου ανασχηματισμού της κυβέρνησης.

Πρόκειται για μια εξωκοινοβουλευτική επιλογή του πρωθυπουργού, που έχει σημαντική πορεία στο επιχειρείν και την οικονομία.

Ο Αρίστος Δοξιάδης γεννήθηκε το 1951, μεγάλωσε στην Αθήνα, και σπούδασε κοινωνικές επιστήμες και οικονομικά στo Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του με μελέτες δημόσιας πολιτικής για το ελληνικό κράτος και για διεθνείς οργανισμούς.

Παράλληλα, συμμετείχε και σε πιλοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη την Ευρώπη, και στη συνέχεια διοίκησε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων.

Από το 1995 εργάζεται σε Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture capital) για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχει αξιολογήσει εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια, και έχει συνεργαστεί με δεκάδες επιχειρηματίες.

Από το 2010 γράφει άρθρα για την κρίση και τους θεσμούς στην ελληνική οικονομία, μέσα από το ιστολόγιό του aristosd.wordpress.com, ενώ το πρώτο του βιβλίο ήταν το «Αόρατο Ρήγμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.