Ανασχηματισμός: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν - Τα νέα πρόσωπα και ποιοι μένουν εκτός κυβέρνησης

Με 15 νέα πρόσωπα στελεχώνεται η κυβέρνηση που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Πρόκειται για τους:

Σταύρο Παπασταύρου (υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Δόμνα Μιχαηλίδου (υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας), Γιάννη Λοβέρδο (υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό), Θανάση Δαβάκη (υφυπουργός Άμυνας), Αρίστο Δοξιάδη (υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για Έρευνα και Τεχνολογία), Νίκο Παπαϊωάννου (υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση), Κώστα Βλάσση (υφυπουργός Παιδείας), Νίκο Τσάφο (υφυπουργός Ενέργειας), Λάζαρο Τσαβδαρίδη (υφυπουργός Ανάπτυξης), Άννα Ευθυμίου (υφυπουργός Εργασίας), Γιάννη Λαμπρόπουλος (υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη), Άννα Καραμανλή (υφυπουργός Τουρισμού), Χρήστο Μπουκώρο (υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Σέβη Βολουδάκη (υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου), Κώστα Κατσαφάδο (υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας)

Εκτός κυβέρνησης έμειναν οι:

Χρήστος Σταϊκούρας,

Νίκος Παναγιωτόπουλος,

Χρήστος Στυλιανίδης και

Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Σε επίπεδο υφυπουργών από την κυβέρνηση έφυγαν οι:

Ζέτα Μακρή, Ιωάννα Λυτρίβη (Παιδείας),

Βασίλης Οικονόμου (Υποδομών και Μεταφορών),

Αλεξανδρα Σδούκου (Περιβάλλοντος - Ενέργειας),

Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ζωή Ράπτη (Ανάπτυξης),

Πάνος Τσακλόγλου (Εργασίας),

Ανδρέας Νικολακόπουλος (Προστασίας του Πολίτη),

Σοφία Βούλτεψη (Μετανάστευσης και Ασύλου),

Κατερίνα Παπακώστα (Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας),

Ποιοι μένουν αμετακίνητοι

Αμετακίνητοι από τις θέσεις τους έμειναν οι Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Φλωρίδης, Θοδωρής Λιβάνιος, Άδωνις Γεωργιάδης, Κώστας Τσιάρας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρης Παπαστεργίου και Λίνα Μενδώνη.

Παραμένει στη θέση του υπουργού Επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος όπως και όλοι οι υφυπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης, Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης.

Πηγή: skai.gr

