Διαδοχικές επαφές έχει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε δια ζώσης συναντήσεις με τους πρεσβευτές της Βρετανίας M.Lodge και της Γαλλίας P.Maisonavve στην Ελλάδα, ενώ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ.

Με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, M.Lodge, συζητήσαμε για τις εξελίξεις σε Ουκρανία, Ανατολική Μεσόγειο & Λιβύη - During a meeting today @GreeceMFA with #UK Ambassador @FCDOMJLodge, we discussed developments in #Ukraine, #EasternMediterranean & #Libya. pic.twitter.com/QeQFFb2HF7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2022

Συναντήθηκα με τον Πρέσβη της Γαλλίας P.Maisonnave, με τον οποίο συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία & τις εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο - I met with #France Ambassador P.Maisonnave @GreeceMFA to discuss the situation in Ukraine & developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/E7JPDPzG7u — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2022

Σε τηλεφωνική συνομιλία με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ V.Nuland, συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία - I held a phone call with #US @UnderSecStateP V.Nuland to discuss the situation in #Ukraine. pic.twitter.com/wQIAFJSVZa — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2022

