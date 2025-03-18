Κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης ζητά και τα ρέστα, αντί να απολογηθεί»

«Ο κ. Μαρινάκης ζητά και τα ρέστα, αντί να απολογηθεί», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Αναφέρει ότι «εδώ και μήνες η κυβέρνηση ψευδολογούσε για τη δήθεν εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών εκ μέρους της αντιπολίτευσης, αλλά τώρα αποδέχεται πως είχαμε δίκιο και παρακαλά για παραπομπή του τέως υφυπουργού Χ. Τριαντόπουλου χωρίς να λειτουργήσει η προανακριτική επιτροπή για να την εμποδίσει να πιάσει το νήμα της έρευνας από εκεί που το άφησαν οι δικαστικές αρχές τον Αύγουστο όταν έστειλαν τη δικογραφία στη Βουλή».

«Το θράσος της κυβέρνησης δεν έχει όρια», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «ακόμα περιμένουμε από τον κ. Μαρινάκη να απαντήσει, αν η κυβέρνηση υιοθετεί τις απόψεις Τσάφου περί βάσιμων τουρκικών θέσεων. Και αν ναι, ποιες είναι αυτές;». «Για να μάθουμε αν πέρα από ανίκανη, είναι και επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», αναφέρει καταληκτικά.

Πηγή: skai.gr

