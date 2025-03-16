Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε να αποτελέσει παρελθόν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τις Φέρες, στον νομό Έβρου.

Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα προβλήματα της περιοχής, που αναδείχθηκαν και κατά τις χθεσινές εργασίες της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στην Κομοτηνή.

Έθεσε ως προτεραιότητα τη «στήριξη της περιφέρειας που μαστίζεται από τη δημογραφική γήρανση».

«Πρέπει να επενδύσουμε στο ισχυρό κοινωνικό κράτος, με δημόσια υγεία για όλους και δημόσια παιδεία. Μεταφορές με ασφάλεια. Έδωσαν εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά τρένο δεν βλέπουν οι κάτοικοι εδώ, παρά μόνο λεωφορείο» σημείωσε.

Ως προς το αυξημένο κόστος παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα, ο κ. Ανδρουλάκης πρόκρινε τις «ενεργειακές κοινότητες και την κατά προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο παραγωγών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών και συνεταιρισμών».

Ερωτηθείς για το αναπτυξιακό σχέδιο ανασυγκρότησης, που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση για τον Έβρο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε: «Το κράτος δεν προετοιμάζεται και δεν επενδύει στις υποδομές που έχει ανάγκη η περιφέρεια. Δεν επενδύει στην πολική προστασία. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τη διασυνοριακή συμφωνία για τον ποταμό Άρδα. Δεν έπρεπε να έχουμε πιέσει ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λειψυδρίας; Όλα αυτά δείχνουν μια αδυναμία σχεδιασμού. Γι' αυτό για μένα πρέπει να αγωνιστούμε να αποτελέσει παρελθόν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη το γρηγορότερο δυνατό. Το μόνο που παράγει είναι διαφθορά και αποτυχημένες πολιτικές.

Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρειάζεται αγώνας, προσπάθεια. Είμαι αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.