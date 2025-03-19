Βενιζέλος: Η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνοψίζοντας το βράδυ της Τρίτης τις συζητήσεις του Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών κι απαντώντας σε ερωτήσεις του διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι ενέργειες του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ αμφισβητούν το μέχρι τώρα δόγμα στον οποίο βασίστηκε η ίδρυση του ΝΑΤΟ, τον κίνδυνο της Ρωσίας. «Μετά τη σημερινή συνομιλία με τον Πούτιν το δόγμα του ΝΑΤΟ περί απειλής αίρεται. Ποιος λοιπόν είναι πια ο κίνδυνος ασφάλειας για την Ευρώπη;. Πρέπει να τον επαναπροσδιορίσουμε», συμπλήρωσε.

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι δεν ήταν λανθασμένη η θέση που πήρε η Ελλάδα στην κρίση της Ουκρανίας ακολουθώντας τη στάση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. «Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς για λόγους εθνικής ασφάλειας», τόνισε.

Για τη στάση της Ελλάδας όσο αφορά το ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας δεν θα είναι κοινή ευρωπαϊκή πολιτική αλλά θα έχει μορφή πολυμερούς συνεργασίας με την παρουσία της Τουρκίας και η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει ανταλλάγματα. Είναι ρεαλιστικό η Ελλάδα να ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας θέτοντας το casus belli, τους εξοπλισμούς, τα θέματα του FIR, τα θέματα διάσωσης στην περιοχή...», υπογράμμισε.

Για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις επισήμανε πως «απαιτείται ένα βήμα διαλόγου κομμάτων, προσωπικοτήτων, θεσμικών παραγόντων για να διαμορφώσουμε εθνική στρατηγική που υπό τα νέα δεδομένα δεν υπάρχει. Χρειάζεται επίμονη ειλικρίνεια» είπε ενώ εκφράστηκε θετικά για τις συνομιλίες για το Κυπριακό, στη Γενεύη.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν επικριτικός για τη διακυβέρνηση της ΝΔ επισημαίνοντας ότι «κηρύχθηκε πρόωρα η κανονικότητα». και συμπλήρωσε: «'Έχω προσδοκίες για το τόπο. Όταν έχεις ζήσει την κρίση, η πρόωρη κι άκαιρη επιστροφή στην κανονικότητα, μοιάζει συγκρινόμενη με το τότε σαν παιδική χαρά».

Ωστόσο άφησε αιχμές για όσους έδωσαν τη μάχη να ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση όμως τώρα δεν υπερασπίζονται αυτό έργο. «Πρωτίστως τη μάχη την έδωσε και τη δίνει το ΠΑΣΟΚ και τώρα προσπαθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανασυγκροτήσει την παράταξη», τόνισε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι στο ακροατήριο.

Σημείωσε ακόμη ότι η έρευνα της ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ που παρουσιάστηκε στην έναρξη του συνεδρίου έδειξε ότι τις κυβερνήσεις συνεργασίας τις θέλει το 57% όμως τώρα οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν. «Μετά τις επόμενες εκλογές κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να καταστήσουν τη χώρα κυβερνήσιμη γιατί δεν είναι», υπογράμμισε.

Όσο για τα μαθήματα της κρίσης που περάσαμε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε:

«Στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και λίγοι στ' άλλα κόμματα πήραν το μάθημα της κρίσης αλλά δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν φαίνεται να το έχει πάρει. Ο πολίτης δεν έχει ελάχιστη ευθύνη για την κρίση; » αναρωτήθηκε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.