Ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, έφερε στη Βουλή η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τους θανάτους στα αστυνομικά τμήματα και στα σωφρονιστικά καταστήματα, τους θανάτους υπό κράτηση.



Με Επίκαιρη Ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε απαντήσεις για το πόσοι είναι οι θάνατοι στις φυλακές σε όλο το τελευταίο διάστημα του 2024. Τι έχει κάνει η Κυβέρνησή για τη διερεύνηση των θανάτων αυτών, για τον έλεγχο εκείνων οι οποίοι ενέχονται στους θανάτους αυτούς και για την πρόληψη και αποτροπή νέων θανάτων; και για το πώς προστατεύονται οι άνθρωποι υπό κράτηση επί των ημερών της Κυβέρνησης της ΝΔ.



Αφορμή της ερώτησης της Ζωής, ήταν οι δύο θάνατοι μέσα σε λίγες μέρες, ενός νέου είκοσι ενός ετών στο Βόλο και μιας νεαρής είκοσι δύο ετών, η οποία απαγχονίστηκε στον Κορυδαλλό, σε συνθήκες, οι οποίες παραμένουν αδιευκρίνιστες και αδικαιολόγητες.



Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επεσήμανε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, οποίος έχει επίσης συντάξει εξαιρετικά σοβαρές παρατηρήσεις για τη χώρα, η οποία έχει καταδικαστεί κατ' επανάληψη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.



Απέναντι στις διεκπεραιωτικές απαντήσεις του Υφυπουργού, η Ζωή είπε ότι ούτε η δική της ενεργοποίηση, ούτε το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την υπόθεση τελειώνει με αυτή την Επίκαιρη Ερώτηση.



«Αυτό που επιδιώκουμε είναι να σας ενεργοποιήσουμε, για να τελειώσουν σήμερα, εδώ, οι αδικαιολόγητοι θάνατοι, οι μυστηριώδεις αυτοκτονίες και οι αναπάντεχες απώλειες ζωής υπό κράτηση, υπό την ευθύνη δηλαδή της Πολιτείας.»



Δείτε το βίντεο με τη συζήτηση στη Βουλή:

