Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε νέο γύρο εσωστρέφειας βυθίζεται η Νίκη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να κατηγορεί το κόμμα πως τον έχει ντροπιαστικά αποκλείσει από τις αναρτήσεις των social media. Μάλιστα επιτέθηκε και στο “βουλευτήριο”, θεσμικό όργανο του κόμματος, χαρακτηρίζοντας στημένο το πρόσφατος συνέδριο που διεξήχθη. Από την πλευρά του το βουλευτήριο, επιβεβαιώνει τον αποκλεισμό και επιχειρεί να νουθετήσει τον βουλευτή καλώντας τον να βρουν “κοινό βηματισμό”.

«Συνεχίζετε να μην ανεβάζετε τις αναρτήσεις μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) της ΝΙΚΗΣ, χωρίς να έχω λάβει καμία επίσημη ή προσωπική ενημέρωση. Η στάση σας αυτή είναι πέρα για πέρα άνανδρη και ντροπιαστική”, αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: “ΑΠΑΙΤΩ άμεσα επίσημη και γραπτή ενημέρωση για την ολοκληρωτικής έμπνευσης απόφαση που λάβατε, εν είδει Σοβιετικού Πολιτμπιρό, εν κρυπτώ και παραβύστω. Υπάρχει πρακτικό αυτής της απόφασης; Ποιος πρότεινε, ποιοι ψήφισαν και με ποιο αιτιολογικό αυτή την απόφαση;» δήλωσε στην ανοιχτή επιστολή του ο βουλευτής. Ο ίδιος μάλιστα, ζήτησε από τον πρόεδρο, Δημήτρη Νατσιό να πάρει θέση επί τους ζητήματος.

«Παίρνετε τιμωρητικές αποφάσεις που είναι όχι μόνο άδικες, αλλά και κατάφωρα αντίθετες με το ίδιο το κατάπτυστο καταστατικό – έκτρωμα, που με ηθικά άνομες μεθόδους προωθήσατε και τώρα επικαλείστε. Το καταστατικό αυτό που ψευδώς προωθήσατε στο απαράδεκτο από άποψη " στησίματος" συνέδριο δηλώνοντας ότι ετοιμάστηκε και ομόφωνα εγκρίθηκε από την ομάδα νομικών του κινήματος. Το ψεύδος αυτό κατέρρευσε”, σημείωσε με νόημα και συνέχισε: “ πώς να γίνει σωστή η διαδικασία από ένα Βολευτήριο – Βουλιαχτήριο που το απαρτίζουν μισθωτοί και παρατρεχάμενοι που βρίθουν από συγκρούσεις καθηκόντων και, φοβάμαι να πω, συμφερόντων;» πρόσθεσε.

Σε σκληρό ύφος ήρθε η απάντηση χθες το απόγευμα από τη Νίκη, κατηγορώντας τον κ. Παπαδόπουλο πως ζητά να τον υπηρετεί ένα θεσμικό όργανο το οποίο δεν αποδέχεται και στρέφεται δημόσια εναντίον του, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

«Ο κ. Παπαδόπουλος προσκλήθηκε εδώ και ικανό χρόνο σε μία ειλικρινή κατά πρόσωπον συζήτηση με τα μέλη του Βουλευτηρίου, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε την πρόσκληση. Αρνήθηκε επίσης να παραστεί σε πρόσφατο δείπνο καλού κλίματος μεταξύ Βουλευτηρίου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, χωρίς να έχει εύλογη αιτία. Το Βουλευτήριο συζητά με υγιή, ειλικρινή και κατά πρόσωπον διάλογο, και όχι σε δημόσια θέα για πρόκληση εντυπώσεων”, αναφέρει χαρακτηριστικά και επισημαίνει: “Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος διακινεί την περίεργη απαίτηση να αναρτώνται στα Μέσα Επικοινωνίας του Κινήματος, συνεντεύξεις του στις οποίες ο ίδιος εκφέρει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον θεσμών του Κινήματος, του Συνεδρίου και του δημοκρατικά εκλεγμένου Βουλευτηρίου», υπογραμμίζει.

«Αν ο κ. Παπαδόπουλος έχει γνήσια πρόθεση να υπηρετήσει τη ΝΙΚΗ, σεβόμενος το Καταστατικό, το Συνέδριο και τους Θεσμούς του Κινήματος, τότε θα είναι χαρά μας να βρούμε τον κοινό βηματισμό μας, όπως ξεκινήσαμε. Στώμεν καλώς». καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.