Αυτιάς σε Επίτροπο Οικονομίας: Δεν πιστεύω να μπει η Τουρκία από το «παράθυρο» στα κονδύλια για την Άμυνα

«Θα επιτρέψετε στην Τουρκία να μπει από το παράθυρο στις αμυντικές συνεργασίες, την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και κατέχει το Βόρειο τμήμα της Κύπρου; Δηλαδή ότι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία;» ρώτησε με έμφαση ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς στο πλαίσιο της ακρόασης του Επίτροπου Οικονομίας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Valdis Dombrovskis, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ο Επίτροπος στην απάντησή του επικαλέστηκε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής και τόνισε ότι «η παραγωγή στρατιωτικού και αμυντικού υλικού θα προέρχεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και από την Ουκρανία».

Ο διάλογος του ευρωβουλευτή κ. Αυτιά με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Γιώργος Αυτιάς: κ. Επίτροπε, εχουμε συναντηθεί πολλές φορές στην Αθήνα όταν εγώ ήμουν δημοσιογράφος. Δεκατέσσερα δισεκατομμύρια δαπάνησε η Ελλάδα για την άμυνά της. Δεν αγάπησε τα Rafale ή τις Belharra ούτε άλλο οπλισμό. Ωστόσο, απειλείται από την Τουρκία. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ερντογάν τη μία μέρα ονειρεύεται τη μεγάλη πατρίδα και την άλλη ζητάει το Αιγαίο, εκεί που πολύ συνάδελφοι πηγαίνουν διακοπές το καλοκαίρι.

Το ερώτημά μου είναι το εξής: Θα επιτρέψετε στην Τουρκία να μπει από το παράθυρο στις αμυντικές συνεργασίες, την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και κατέχει το Βόρειο τμήμα της Κύπρου; Δηλαδή ότι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία;

Επίτροπος Dombrovskis: Εμείς βεβαίως γνωρίζουμε την ιδιαίτερη κατάσταση στην Ελλάδα και το γεγονός, πως η Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια έχει υψηλότερες δαπάνες από ότι τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλα κράτη του ΝΑΤΟ και αυτό θα το λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής.

Πρέπει να δούμε την περίπτωση της Ελλάδας, διότι πρέπει να αναγνωριστεί και για το ταμείο SAFE, κυρίως η παραγωγή στρατιωτικού και αμυντικού υλικού να προέρχεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και από την Ουκρανία. Η δυνατότητα υπάρχει και για άλλες υποψήφιες χώρες να συμμετέχουν στις κοινές κρατικές προμήθειες και στην αυξημένη ζήτηση, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ότι δε θα ηγηθούν οποιουδήποτε τέτοιου πρότζεκτ και αυτό συγκεκριμένα για την Τουρκία.

Να σας πω ότι δεν επεκτείνουμε αυτό το δικαίωμα αυτόματα και όπως είπατε και εσείς, εστιάζουμε στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, ακόμα και αν δοθούν κάποιες εξαιρέσεις. Σκοπός μας είναι τουλάχιστον το 65% του προϊόντος να προέρχεται από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή χώρες από την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών ή από την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

