Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Το φθινόπωρο έρχεται μείωση άμεσων φόρων - Νέο νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ

Στα άμεσα μέτρα της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ προανήγγειλε τη μείωση άμεσων φόρων το φθινόπωρο και την επεξεργασία νέου νομοσχεδίου για τις συγκοινωνίες.

Αναφορικά με τις αυξήσεις στους ένστολους και τις αντιδράσεις από υπουργούς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά πως «δεν ήταν καλή στιγμή επικοινωνιακά» και ότι «αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε ότι σε μερικές ημέρες θα έχει ξεχαστεί και αυτό που θα μείνει, είναι ότι η κυβέρνηση στην οικονομία κάνει σταθερά βήματα μπροστά. Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν σε επίπεδο μισθών».

Σημείωσε επίσης ότι στο Δημόσιο από το 2023 οι υπάλληλοι πήραν 1,3 παραπάνω μισθό ενώ μέχρι το 2027 μεσοσταθμικά θα έχουν 2 μισθούς παραπάνω.

Ερωτηθείς, γιατί ξεκίνησαν οι αυξήσεις από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι αυτό έγινε επειδή υπάρχει νέο βαθμολόγιο, φεύγουν ανώτατοι αξιωματικοί και εξοικονομούνται χρήματα. Επίσης, υποστήριξε ότι υπάρχει ρήτρα διαφυγής και επιπλέον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους, τη Σχολή Ευελπίδων.

«Έπρεπε από τώρα να στείλουμε το μήνυμα ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο πλαίσιο της μισθολογικής πολιτικής της κυβέρνησης θα έχουμε περαιτέρω υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο αντοχής του προϋπολογισμού. Οι εποχές του δώστα όλα έχουνε περάσει», είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχει πρόοδος και μπορούμε να πούμε ότι θα τιμήσουμε τις δεσμεύσεις. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσεις ότι ήρθαμε με λεφτόδεντρα».

Τα μέτρα για τις συγκοινωνίες

«Η κυβέρνηση στην πρώτη τετραετία είχε σαφέστερο αφήγημα από τη δεύτερη», παραδέχθηκε ο κ. Χατζηδάκης και συμπλήρωσε: «Βέβαια υπήρχαν σημαντικές πρωτοβουλίες όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη φοροδιαφυγή. Σε αντίθεση με την πρώτη τετραετία στη δεύτερη δεν έχουμε τόσο καθαρό αφήγημα παρόλο που έχουμε τηρήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Χρειάζεται να γίνει το αφήγημα πιο κατανοητό και να προβληθούν οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι απαιτείται επιτάχυνση των παρεμβάσεων στις συγκοινωνίες και ειδικά στον ΟΣΕ. Όπως είπε το αρμόδιο υπουργείο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τον σιδηρόδρομο που θα βασίζεται στις προτάσεις του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Στόχος να πάμε στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας και παράλληλα να κάνουμε τον τρόπο λειτουργία του ΟΣΕ πιο σύγχρονο. Αντί να προχωράμε συνέχεια και να αποτυγχάνουμε τη συντήρηση του δικτύου να κάνουμε συμφωνία με ευρωπαϊκή εταιρεία κρατική σιδηροδρόμων για να κάνει αυτή τη συντήρηση», τόνισε και πρόσθεσε: «Έχουν γίνει δεκάδες προσπάθειες συντήρησης και έχουν αποτύχει γι αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο».

Στην ερώτηση γιατί πρέπει να απευθυνθούμε σε ξένη εταιρεία, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει η τεχνογνωσία στην Ελλάδα. «Κάθε χώρα έχει το δικό της επίπεδο ανάπτυξης. Η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία, Ιαπωνία. Να δούμε τι πέτυχε αλλού και να το κάνουμε».

Πρωτοβουλίες για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Εκτός από τις επιβαρύνσεις στα καύσιμα, υπάρχουν και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της πράσινης ατζέντας της ΕΕ, διευκρίνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι γίνονται επαφές και προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να ελέγξουμε τις αυξήσεις. «Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό», κατέληξε.

