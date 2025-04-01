Βουλή: Αίτημα Χρήστου Σπίρτζη να ερευνηθεί για τη σύμβαση 717

Την ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 86 παρ.5 του Συντάγματος, ως προς το πρόσωπό του, τόσο για τη σύμβαση 717 όσο και για την εξέταση των εγκλήσεων που τον αφορούν, ζήτησε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων.

Ο κ. Σπίρτζης εκφράζει την ελπίδα ανάλογο αίτημα να υποβάλουν και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, "για να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας", δίνοντας το μήνυμα ότι τα πολιτικά κόμματα δεν κρύβονται πίσω από την ασυλία.

Στην επιστολή του, ο πρώην υπουργός τονίζει ότι θεωρεί χρέος του να υπερασπιστεί την προσωπικότητα και το έργο του απέναντι σε οποιαδήποτε προσβολή και απόπειρα σπίλωσης αλλά και να τιμήσει έμπρακτα τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και την αξιοπρεπή αγωνιστική δράση των οικογενειών και των οικείων τους, που δίνουν τη μάχη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το άρθρο 86 παρ.5 του Συντάγματος ορίζει ότι αν για οποιοδήποτε λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδίου να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

