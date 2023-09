Νέο βίντεο από τον Στέφανο Κασσελάκη: «Με 'φύτεψε' ο Αλέξης - Διεκδικώ την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να τιμήσω την κληρονομιά του» Πολιτική 12:59, 01.09.2023 linkedin

«Θέλω να κάνω τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά μεγάλο κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, η οποία δε θα αφήσει τη ΝΔ να μας κυβερνά για 12 και 16 χρόνια. Αυτό θέλω» λέει ο Στέφανος Κασσελάκης στο σημερινό του μήνυμα στα social media.