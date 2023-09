Μητσοτάκης για τις νέες ταυτότητες: Δεν έχουν ούτε τσιπάκια, ούτε μικρόφωνα- Να μην γίνονται οι πολίτες θύματα εμπαιγμού Πολιτική 12:04, 01.09.2023 linkedin

Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης - Έρχονται 1.200 προσλήψεις πυροσβεστών και δασικών - Ανανεώνεται ο στόλος των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο δρόμο της ανάπτυξης - Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας - Φαίνεται ότι στη νέα βουλή θα είμαστε μόνο στο δρόμο της ευθύνης, είπε κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο Κ.Μητσοτάκης