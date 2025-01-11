Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, μέσα σε κλίμα εφορίας.
Στην κποή παρευρέθηκαν ο Υφυπουργος στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά με τα μέλη του Διαγραμματειακού και του Διατομεακού και τους εργαζόμενους του κόμματος.
Προς το παρόν, δεν έχει γινεί γνωστό ποιος κέρδισε το φλουρί.
Δείτε φωτογραφίες:
- Ακύρωση του "Turkaegean": Θεοδωρικάκος: «Σημαντική επιτυχία της πατρίδας μας» - Γεωργιάδης: «Καταρρίπτει την επιχειρηματολογία της Γαλάζιας πατρίδας»
- Ο αναθεωρητισμός Τραμπ, ο παρεμβατισμός Μασκ και τα μηνύματα Μητσοτάκη
- Δένδιας: «Με την ατζέντα 2030, κάνουμε την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων στην ελληνική ιστορία»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.