Κοπή της πίτας στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιάννης Σμυρλής αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά με τους εργαζόμενους του κόμματος

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, μέσα σε κλίμα εφορίας.

Στην κποή παρευρέθηκαν ο Υφυπουργος στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά με τα μέλη του Διαγραμματειακού και του Διατομεακού και τους εργαζόμενους του κόμματος. 

Προς το παρόν, δεν έχει γινεί γνωστό ποιος κέρδισε το φλουρί.

Δείτε φωτογραφίες: 

