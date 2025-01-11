Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, μέσα σε κλίμα εφορίας.

Στην κποή παρευρέθηκαν ο Υφυπουργος στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά με τα μέλη του Διαγραμματειακού και του Διατομεακού και τους εργαζόμενους του κόμματος.

Προς το παρόν, δεν έχει γινεί γνωστό ποιος κέρδισε το φλουρί.

Δείτε φωτογραφίες:

