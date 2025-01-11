«Είμαστε υποχρεωμένοι να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική μακρών οριζόντων για την εθνική μας ασφάλεια και αυτό κάνουμε με την ατζέντα 2030, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων στην ελληνική ιστορία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας απόψε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε στην Πάτρα, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας, της ΝΔ.

Όπως πρόσθεσε, «πιο σημαντικό απ΄ όλα δεν είναι ούτε τα νέα μας πλοία, ούτε τα νέα μας αεροπλάνα, ούτε τα καινούργια μας όπλα, τα οποία έχουμε και θα αποκτήσουμε, αλλά είναι η προσήλωση μας, συνολικά και της κοινωνίας και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο εθνικό μας αφήγημα, στην αίσθηση μιας κοινής πορείας που έρχεται από το παρελθόν, είναι σήμερα εδώ και πηγαίνει προς το μέλλον».

«Και αυτό το οποίο υπηρετούν οι ένοπλες δυνάμεις στο επίπεδο του συλλογικού και συνολικού συμβολισμού», συνέχισε, «είναι ακριβώς αυτή η ενότητα του αφηγήματος από το χθες στο σήμερα, διότι το εθνικό αφήγημα είναι ολοκληρωμένο και το υπηρετούμε και θα το υπηρετούμε με κάθε τρόπο».

Μιλώντας για τις έκτακτες κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις, είπε ότι «έδωσα σήμερα εντολή να γίνουν έκτακτες κρίσεις, διότι απαιτείται να εκσυγχρονιστούμε για να πάμε μπροστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε το πίσω χωρίς να το παίρνουμε μαζί μας, δηλαδή την παράδοσή μας, αφού το πιο σημαντικό πράγμα στις ένοπλες δυνάμεις είναι οι άνθρωποι μας, το προσωπικό μας».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ότι «για να μπορέσουμε να προασπίσουμε την πατρίδα μας απέναντι σε μία χώρα που έχει 10 φορές περισσότερο το πληθυσμό, 5 έως 10 φορές τις δαπάνες για την άμυνα, αφηγήματα νεοοθωμανικά, τα οποία απειλούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πρέπει να επιστρατεύσουμε τα βασικά χαρίσματα, τις βασικές χάρες του ελληνισμού, την εφευρετικότητα, την ευφυΐα» και συμπλήρωσε:

«Πρέπει να μοχλεύσουμε τις δυνάμεις που μας δίνει το υστέρημα του έλληνα φορολογούμενου. Δεν μπορούμε να μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε ξανά σε πτώχευση την πατρίδα. Πρέπει να την υπερασπίσουμε, αλλά και να την καταστήσουμε ισχυρότερη. Πρέπει λοιπόν οι δαπάνες για την άμυνα να είναι δαπάνες, οι οποίες μοχλεύονται επίσης στην ελληνική οικονομία και δημιουργούν πλούτο για την Ελλάδα. Και αυτό προσπαθούμε μέσα από το ελληνικό κέντρο καινοτομίας, το οποίο για πρώτη φορά συνδέει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων για προϊόντα καινοτομίας, με τις δυνατότητες των ελληνικών εταιρειών να παράξουν αυτά τα προϊόντα καινοτομίας. Και έχουμε ήδη μία σημαντική επιτυχία, το αντι- drone σύστημα ‘Κένταυρος΄. Το σύστημα αυτό, αφού δοκιμάστηκε εδώ, το τοποθετήσαμε πάνω στις φρεγάτες μας στην Ερυθρά Θάλασσα και δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, αφού κατέρριψε δύο drones. Απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να αγοράζουμε από ξένα ράφια και ότι μπορούμε να παράξουμε και εμείς σημαντικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν και γνώση και πλούτο και δυνατότητες».

Ακόμη, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας σημείωσε ότι «μέχρι τώρα η κύρια προστασία του Αιγαίου, ήταν ο στόλος μας και η κυρία προστασία του εναέριου χώρου πάνω από το Αιγαίο ήταν τα αεροπλάνα μας» και συνέχισε: «Αυτά ήταν τα κύρια αντιαεροπορικά και έκαναν και τα δύο λαμπρά τη δουλειά τους. Αλλά θα προχωρήσουμε σε μία καινοτόμα αντιμετώπιση. Θα δημιουργήσουμε αντιαεροπορικό θόλο πυραύλων, θα δημιουργήσουμε αντι- drone θόλο πάνω από το σύνολο της εθνικής επικράτειας, όχι σημειακά πάνω από τις μονάδες μας. Επίσης, θα δημιουργήσουμε ένα πυραυλικό τείχος στο Αιγαίο, ώστε να είναι αδιαπέραστο. Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να θωρακιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος την αγνοεί, απλώς εθελοτυφλεί. Το ερώτημα είναι πως μπορεί να γίνει με τον καλύτερο και τον οικονομικότερο τρόπο».

Αναφερόμενος ο Νίκος Δένδιας στο οικιστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, είπε ότι «τον Μάρτιο του 2024, σε ομιλία μου στην Πάτρα είχα πει ότι έχουν μπει 100 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του υπουργείου στο οικιστικό πρόγραμμα για να φτιάξουμε σε πρώτη φάση μέχρι το 2026 τουλάχιστον 1.000 σπίτια για τα στελέχη μας» και πρόσθεσε: «Γιατί τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του πολιτισμένου κόσμου. Φέτος, έπειτα από 10 μήνες, έρχομαι να πω ότι το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί και δίπλα στα 1.000 σπίτια που ήδη κατασκευάζονται, θα φτιάχνουμε άλλα 1.000 σπίτια κάθε χρόνο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, όχι μακριά, θα μπορέσει η πατρίδα να επιτελέσει αυτό το καθήκον απέναντι στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Αν δεν το επιτελεί, τότε να μην απορούμε για τον χαμηλό δείκτη προσέλευσης στην παραγωγικές σχολές του ενόπλων δυνάμεων. Διότι δεν έχει καμία έννοια να έχεις τα τελειότερα των συστημάτων, αν δεν έχεις ανθρώπους υψηλού επιπέδου που να τα υπηρετούν και να προασπίζουν την χώρα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «οι εξελίξεις τρέχουν και η μόνη σταθερά η οποία δημιουργείται στον κόσμο, είναι η πλήρης αστάθεια» και πρόσθεσε: «Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την πολιτική μας σε αυτήν ακριβώς τη νέα πραγματικότητα, στο απολύτως ασταθές και ρευστό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολέμους γύρω μας, παντού. Η κατάσταση στην Συρία είναι μια νέα πηγή προβληματισμού για την Ελλάδα, η παρέμβαση του γείτονα στη Συρία είναι πηγή ερωτημάτων, οι χριστιανικοί πληθυσμοί στη Μέση Ανατολή χρειάζονται το ενδιαφέρον μας, την φροντίδα μας και την στοργή μας».

«Μαζί με όλες αυτές τις προκλήσεις», συνέχισε, «είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε τα δικά μας ταυτοτικά στοιχεία, τα ταυτοτικά στοιχεία του έθνους μας, τα οποία είναι ακριβώς το στέρεο θεμέλιο που μπορεί να μας κρατήσει όρθιους τους καιρούς αυτούς της παγκοσμιοποίησης».

Επίσης, είπε ότι «η ελληνική οικογένεια είναι ο βασικός πυρήνας της επιβίωσης μας σε όλη την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού και την τελευταία φορά που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ήταν στην τραγική οικονομική κρίση του 2010 - 2019, όπου αν δεν υπήρχαν οι δεσμοί της ελληνικής οικογένειας δεν θα είχαμε επιβιώσει».

«Όλοι αυτοί οι θεσμοί που μας συνοδεύουν», συμπλήρωσε, «πρέπει να συντηρηθούν και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, διότι η συντήρηση είναι μία λέξη με απόλυτα θετικό πρόσημο».

'Αλλωστε, όπως ανέφερε, «τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί στην λέξη συντήρηση ένα αρνητικό πρόσημο, αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε, η πρόοδος και η συντήρηση δεν αντιτίθενται, διότι μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν».

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιδρυτής της παράταξής μας, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την έβαλε για να συντηρήσει και να θωρακίσει το εθνικό οικοδόμημα, για αυτό έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε και να προστατέψουμε αυτό οικοδόμημα από επελαύνουσες δυνάμεις του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας».

«Εμείς στην ΝΔ», συνέχισε, «πιστεύουμε σε μία ανοιχτή, φιλελεύθερη κοινωνία και έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε τώρα, στους καιρούς του λαϊκισμού, τις κατακτήσεις δεκαετιών, το κύρος και την λειτουργία των θεσμών ενός σύγχρονου φιλελεύθερου κράτους», προσθέτοντας ότι «εμείς είμαστε το πραγματικά λαϊκό κόμμα, το αληθινό λαϊκό κόμμα, διότι αυτή είναι ιδεολογία της παράταξής μας».

Απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση είπε ότι «πρέπει να συνταχθούμε όλοι πίσω από την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν η παράταξη και ο πρωθυπουργός, να στηρίξουμε όλοι την εθνική προσπάθεια και να σας διαβεβαιώσω ότι μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα ακόμα καλύτερη, ακόμα ισχυρότερη, ακόμα δυνατότερη και να εξασφαλίζουμε για όλους τους έλληνες ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και ευτυχέστερο μέλλον, διότι αυτή είναι η υπόσχεση της ΝΔ προς την ελληνική κοινωνία».

