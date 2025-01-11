Ο αναθεωρητισμός Τραμπ, ο παρεμβατισμός Μασκ και τα μηνύματα Μητσοτάκη

Της Δώρας Αντωνίου

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, όσον αφορά τη θέση της Αθήνας απέναντι σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και προς το εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το 2025. Ο πρωθυπουργός έκανε έμμεση αναφορά και άσκησε κριτική στα πρώτα δείγματα γραφής της νέας διοίκησης Τραμπ, καθώς χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον στενό συνεργάτη και υπουργό του, Ίλον Μασκ, εμφανίστηκε επικριτικός έναντι εξελίξεων που παραπέμπουν σε δημόσιες τοποθετήσεις των δύο. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός μίλησε για «τεκτονικές ανατροπές σε αυτό που κατανοούμε, ξέρουμε ως πολιτική, αν αναλογιστούμε και όσα διαδραματίζονται πέραν του Ατλαντικού». Και έγινε πιο σαφής, παραπέμποντας προφανώς στις δηλώσεις Τραμπ για τον Παναμά, τον Καναδά και τη Γροιλανδία, μιλώντας για «ενα τοπίο το οποίο δεν το σκιάζουν μόνο διακηρύξεις και, θα έλεγα, σχετικά πρωτοφανείς εξαγγελίες προαναγγέλλοντας και γεωστρατηγικές μεταβολές, αλλαγές στις ζώνες επιρροής». Για να προσθέσει, σε μια ευθεία παραπομπή στον διακηρυγμένο παρεμβατισμό του Ελον Μασκ ότι «Μπροστά μας διαμορφώνεται και ένα πρωτόγνωρο σκηνικό όπου παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες διεκδικούν τον ρόλο διαμορφωτή της κοινής γνώμης σε πολλές χώρες, ένα φαινόμενο το οποίο και με τη συνδρομή της ακόρεστης κατανάλωσης fake news πολιορκεί, θα έλεγα, τον δυτικό πολιτισμό του ορθού λόγου και της δημοκρατίας».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις, που, όπως πρόσθεσε, απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ενωση σε ανώτατο επίπεδο.

Η τόσο ευθεία τοποθέτηση του πρωθυπουργού απέναντι στα νέα δεδομένα που θέτει η νέα αμερικανική ηγεσία προκάλεσε εντύπωση. Δεν θα πρέπει, όμως να προκαλεί έκπληξη, καθώς ο αναθεωρητισμός που αποπνέουν οι δηλώσεις για αλλαγές στις ζώνες επιρροής ή ακόμα και σε σύνορα, κάθε άλλο παρά αδιάφορη αφήνουν την Αθήνα, που αναγνωρίζει τον κίνδυνο από μια γενικευμένη υιοθέτηση τέτοιων θέσεων και που έχει κληθεί να διαχειριστεί τις απειλές και τα προβλήματα που ο αναθεωρητισμός προκαλεί. Σύμφωνα με πληροφορίες,μάλιστα, σχετικές επισημάνσεις και συζητήσεις έχουν ήδη γίνει μεταξύ στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, που έχουν επισημάνει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να αναδυθούν από αυτά τα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, καθόλου τυχαία δεν είναι η αναφορά του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι δεν πρόκειται να παραμείνουν οι Βρυξέλλες απαθείς απέναντι στα όσα πρωτόγνωρα γίνονται, με αιχμή τις απροκάλυπτες απόπειρες επέμβασης και επηρεασμού στο εσωτερικό ευρωπαϊκών χωρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία, αλλά και τις αναφορές σε γεωστρατηγικές μεταβολές.

Με τις χθεσινές δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης τράβηξε, επίσης, για άλλη μια φορά διαχωριστική γραμμή με τα κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ.. Η «Ελληνική Λύση» και η «Φωνή Λογικής» εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες να διαγκωνίζονται για να κερδίσουν πρόσβαση και αναφορά στο νέο υπερατλαντικό κέντρο εξουσίας, στη νέα διοίκηση Τραμπ, αλλά και στον Ελον Μασκ, για τον οποίο ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε να κληθεί για ομιλία στην ελληνική Βουλή.

Και, βεβαίως, ο πρωθυπουργός προβάλλοντας όλα αυτά θέλησε να αναδείξει για άλλη μια φορά την αξία της σταθερότητας στη χώρα μας, στοιχείο στο οποίο είναι σαφές ότι θα συνεχίσει να επενδύει, ιδιαίτερα όσο τα μηνύματα από τις διεθνείς εξελίξεις παραπέμπουν σε καταστάσεις που συντείνουν στην ενίσχυση της ανασφάλειας.

Στο σύνολό της η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο και η αδρή περιγραφή των προκλήσεων και της ιδιαίτερης συγκυρίας μέσα στην οποία η χώρα καλείται να πορευθεί, αποτελεί αναμφίβολα και τον καμβά πάνω στον οποίο θα ληφθεί και η απόφαση για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.