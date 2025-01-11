Turkaegean: Ικανοποίηση και δικαίωση για την ακύρωση του σήματος από την ΕΕ

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (C58927, 10/01/25) ακύρωσε χθες το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα "Turkaegean", το οποίο είχε θέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Τουρκίας (TGA) το 2021. Η απόφαση αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2023, επί Άδωνι Γεωργιάδη στο υπουργείο Ανάπτυξης, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης από την Ελληνική Δημοκρατία, με χειρισμό της υπόθεσης από τον ΟΒΙ για την προσβολή του σήματος του τουρκικού οργανισμού.

Στην απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) επισημαίνεται πως η Τουρκία «δεν απέδειξε ότι το επίμαχο σήμα είχε αποκτήσει διακριτό χαρακτήρα είτε πριν από την ημερομηνία κατάθεσής του είτε πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για ακύρωση. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η αίτηση ακύρωσης είναι απολύτως επιτυχής, και το επίμαχο σήμα κηρύχθηκε άκυρο για όλες τις επίδικες υπηρεσίες».

Μάλιστα, η ακύρωση του τουρκικού σήματος έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Γραφείου Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (Trademark Trial and Appeal Board of the United States Patent and Trademark Office – USPTO) να ζητήσει από την Τουρκία περισσότερες διευκρινίσεις για τον λόγο που επέλεξε το εμπορικό σήμα "TurkΑegean".

«Η ακύρωση του "Turkaegean" αποτελεί μια σημαντική επιτυχία της πατρίδας μας και αποδεικνύεται πως η Ελλάδα μπορεί να υπερασπίζεται το δίκιο της. Όλη η κυβέρνηση εργάζεται με αποφασιστικότητα για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων μας σε όλους τους τομείς. Δίνουμε μια μάχη παντού», τόνισε μιλώντας στον «Real FM 97.8» ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Εχθές, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο υπουργός δήλωσε: «Η Ελλάδα με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά της συμφέροντα και στο εμπορικό πεδίο. Διεκδικούμε το δίκιο μας με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε έννομο μέσο. Έτσι φτάσαμε και στη δικαίωση με την προσβολή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος "Turkaegean"».

Με σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο σημερινός υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «η ένσταση του Turkaegean που κερδήθηκε στα Ευρωπαϊκά όργανα μπήκε στην ουσια και καταρρίπτει την επιχειρηματολογία της Γαλάζιας πατρίδας».

«Αυτο ειναι πιο σημαντική νίκη και από το σήμα αυτό καθαυτό! Υπερήφανος αλήθεια για αυτό!» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ένσταση του Turkaegean που κερδήθηκε στα Ευρωπαϊκά όργανα μπήκε στην ουσια και καταρρίπτει την επιχειρηματολογία της Γαλάζιας πατρίδας.

Αυτο ειναι πιο σημαντική νίκη και από το σήμα αυτό καθαυτό! Υπερήφανος αλήθεια για αυτό! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 11, 2025

Σε χθεσινή ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αισθάνεται «δικαιωμένος» και «πραγματικά υπερήφανος, διότι έπραξα το καθήκον μου».

Με τη σημερινή απόφαση του EUIPO έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από εμένα, ως τότε Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσων κατά του σήματος «Turkaegean».



Και τι δεν άκουσα τότε για την υπόθεση αυτή.

Στην αρχή για το ότι δεν έκανα τίποτε κατά… pic.twitter.com/ZQlCpLOXOv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 10, 2025

Ο Πρόεδρος του ΟΒΙ, Δημήτρης Χρόνης, ανέφερε: «Η απόφαση ακύρωσης του ‘’Turkaegean’’ ικανοποιεί πλήρως τις ελληνικές θέσεις και δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό την απόφαση να καταφύγουμε στην προσβολή του σήματος».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, σχολίασε: «Στην υπόθεση ‘’Turkaegean’’ o ΟΒΙ μαζί τους νομικούς παραστάτες που εκπροσώπησαν την χώρα, δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά για να έρθει το σημερινό θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη νομική μάχη».

Πηγή: skai.gr

