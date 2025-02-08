Ατυχείς δηλώσεις και κατεβασμένα μολύβια

Της Δώρας Αντωνίου

Να ανοίξει το βηματισμό της κερδίζοντας απόσταση από την υπόθεση των Τεμπών επιδιώκει η κυβέρνηση. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σαντορίνη χθες, οι συσκέψεις με επιστήμονες και φορείς και η παρουσίαση της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεφύγει η κεντρική πολιτική επικαιρότητα από τη μονοδιάστατη συζήτηση με επίκεντρο τα Τέμπη, που κυριάρχησε επί σχεδόν ένα δεκαπενθήμερο. Ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα θα ταξιδέψει στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όμως, η προγραμματισμένη για τις 19 Φεβρουαρίου συνάντηση στη Ρώμη με την Τζόρτζια Μελόνι, όπου αναμενόταν να τεθεί και το θέμα της Hellenic Train, στον απόηχο της υπόθεσης των Τεμπών, αναβάλλεται. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση δε θα γίνει κατόπιν αιτήματος της ιταλικής πλευράς και λόγω αλλαγής στο πρόγραμμα της κ. Μελόνι.

Η προσπάθεια αλλαγής ατζέντας ούτε εύκολη είναι ούτε μπορεί να προεξοφληθεί. Και δύο βασικά εμπόδια προκύπτουν από το εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης: το πρώτο αφορά την ανησυχία για ατυχείς δηλώσεις και παρεμβάσεις στελεχών, που δίνουν τροφή στο μέτωπο των Τεμπών και στις επιθέσεις κατά της κυβέρνησης. Η τουλάχιστον ατυχής δήλωση του βουλευτή Θεσπρωτίας της Ν.Δ., Βασίλη Γιόγακα, προκάλεσε αγανάκτηση και έντονο εκνευρισμό στο Μαξίμου. Οι συστάσεις για μεγάλη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις είναι συνεχείς και τα «ραντάρ» του Μαξίμου βρίσκονται σε επιφυλακή.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί από τα «κατεβασμένα μολύβια» υπουργών και υφυπουργών, που προεξοφλούν ότι επίκειται ανασχηματισμός και περιμένουν τις εξελίξεις. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό προκαλεί πρόσθετη ενόχληση στην κυβερνητική ηγεσία, αλλά και δυσκολία στην προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός, που επιδιώκει η κυβερνητική ηγεσία.

Υπάρχει επίγνωση στο επιτελείο του Μαξίμου ότι το παράθυρο για αλλαγή της ατζέντας πιθανότατα θα αποδειχθεί εξαιρετικά πρόσκαιρο. Και αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι όσο εκκρεμούν τα πορίσματα για τα αίτια του δυστυχήματος και η ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας, η επικαιρότητα θα συνεχίσει να τροφοδοτείται με αποκαλύψεις στοιχείων για την υπόθεση. Επίσης, η δημοσιοποίηση αρχικά του πορίσματος του ΕΜΠ, που αναμένεται μέσα στην προσεχή εβδομάδα, και ακολούθως, στις 27 Φεβρουαρίου, του πορίσματος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, θα δώσει και πάλι τροφή στη δημόσια συζήτηση και πιθανότατα θα αποτελέσει το έδαφος για νέες κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα, προσφέροντας συμπληρωματικά στοιχεία για την προανακριτική στη Βουλή και για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.

Είναι σαφές ότι ούτε απλό ούτε εύκολο θα είναι να μείνουν τα Τέμπη πίσω. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να ισορροπήσει απέναντι στις εξελίξεις που τρέχουν: να μη φανεί ότι υποτιμά την υπόθεση, κάτι που έγινε στο παρελθόν και την έφερε προ αιφνιδιασμού, αλλά ταυτόχρονα να μην τροφοδοτήσει μια μονοθεματική πολιτική αντιπαράθεση, που εκτιμάται ότι επιδιώκει η αντιπολίτευση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι κρίσιμο το στοίχημα ανάκτησης της πρωτοβουλίας των κινήσεων. Σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνουν στο πρωθυπουργικό επιτελείο, η μεγάλη πίεση για την υπόθεση των Τεμπών προέρχεται από την κοινωνία, που επιζητά ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και θέλει να δει να αποδίδονται ευθύνες στους υπαίτιους. Απέναντι στην κοινωνική βάση πιστεύουν ότι ήταν σημαντικό το ότι βγήκε μπροστά ο πρωθυπουργός και μίλησε συνολικά για κάθε παράμετρο του θέματος, δίνοντας απαντήσεις.

Στέλεχος του επιτελείου του Μαξίμου εκτιμά ότι από τη στιγμή που η συζήτηση μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο πεδίο της πολιτικής, η κυβέρνηση κατάφερε να απαντήσει στις κινήσεις της αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Επικρατεί η πεποίθηση ότι ειδικά ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δικαίωσε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι υπάρχει μικροπολιτική σκοπιμότητα πίσω από πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες. Πιστεύουν, επίσης, ότι αποδεχόμενη την πρόταση για προανακριτική, η κυβέρνηση έδειξε ότι δε φοβάται κάτι ούτε έχει να κρύψει τίποτα και, κυρίως, δεν επιδιώκει τη συγκάλυψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.