Μπελέρης στο ΕΚ για σεισμούς στις Κυκλάδες: Αναγκαία η ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων πρόληψης 

Στην έντονη σεισμική ακολουθία στα νησιά των Κυκλάδων αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιείται στο Στρασβούργο.

Ο κ. Μπελέρης σημείωσε ότι «η σεισμική δραστηριότητα έχει οδηγήσει στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού από την ελληνική κυβέρνηση», συμπληρώνοντας πως «υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων πρόληψης».

Εν συνεχεία, υπογράμμισε ότι «οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, χρειάζονται οικονομική στήριξη, ώστε να χρηματοδοτήσουν μελέτες και έργα για την καλύτερη προετοιμασία των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ευρώπης, με σκοπό να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ακραίων φυσικών συνθηκών».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μπελέρης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους συναδέλφους του «να ενισχύσουν και να απλοποιήσουν -στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου- το Ταμείο Αλληλεγγύης, ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται άμεσα οι πληγείσες περιοχές» και υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας που, επίσης, εισπράττει τους κραδασμούς τέτοιων φαινομένων».

«Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον με σιγουριά», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

