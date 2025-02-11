Της Έλενας Γαλάρη
Στο κενό έπεσε το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του δημοσιογράφου, Θανάση Κουκάκη, οι οποίοι ζητούσαν από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση να ανασυρθεί από το αρχείο η μήνυση που είχαν υποβάλει σε βάρος υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε η προπληρωμένη κάρτα, από την οποία εστάλησαν τα μολυσμένα μηνύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι η υπόθεση διερευνήθηκε πλήρως, όπως προκύπτει από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων που συγκεντρώθηκαν και κυρίως από τις μαρτυρικές καταθέσεις των τεσσάρων τραπεζικών υπαλλήλων που εξετάστηκαν.
