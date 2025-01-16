Ερώτηση Μπελέρη προς την Κομισιόν για τον «πόλεμο της τσιπούρας» στο Ανατολικό Αιγαίο

Ερώτηση για τον «πόλεμο της τσιπούρας» στο Ανατολικό Αιγαίο και τη διεξαγωγή -επί σειρά ετών- αλιευτικών δραστηριοτήτων από τουρκικά αλιευτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς την άδεια του ελληνικού Κράτους και κατά παράβαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ, μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Φρέντης Μπελέρης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η μαζική είσοδος τουρκικών αλιευτικών πραγματοποιείται με μεγάλη συχνότητα, ενώ έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως επιθετική συμπεριφορά έναντι της ελληνικής ακτοφυλακής. Επιπλέον, η τουρκική ακτοφυλακή συστηματικά δεν αποτρέπει αυτές τις παραβιάσεις».

Εν συνεχεία, ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει πως «οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα από σκάφη τρίτων χωρών σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους-μέλους της Ένωσης, χωρίς την άδειά του, είναι παράνομη», προσθέτοντας ότι «η υπεραλίευση, σε ευαίσθητες περιοχές, οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων ψαριών, επηρεάζοντας άμεσα το θαλάσσιο οικοσύστημα και την οικονομική ζωή των τοπικών κοινοτήτων».

Καταλήγοντας, ο κ. Μπελέρης ερωτά την Επιτροπή αν προτίθεται να πιέσει την Τουρκία να εναρμονιστεί με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και να εντείνει τους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων αλιευμάτων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς και να ενισχύσει, παράλληλα, τη δικαιοδοσία της FRONTEX για την ανάσχεση της παράνομης αλίευσης εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.



Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:



Παραβιάσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων από τουρκικά αλιευτικά και την παράνομη υπεραλίευση. Επί σειρά ετών μαίνεται στο Ανατολικό Αιγαίο «ο πόλεμος της τσιπούρας», με τη διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων από τουρκικά αλιευτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς την άδεια του ελληνικού Κράτους και κατά παράβαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 1005/2008 περί πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης και λαθραίας αλιείας καθώς και 1224/2009). Η μαζική είσοδος τουρκικών αλιευτικών πραγματοποιείται με μεγάλη συχνότητα, ενώ έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως επιθετική συμπεριφορά έναντι της ελληνικής ακτοφυλακής. Επιπλέον, η τουρκική ακτοφυλακή συστηματικά δεν αποτρέπει αυτές τις παραβιάσεις. Οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα από σκάφη τρίτων χωρών σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους-μέλους της Ένωσης, χωρίς την άδειά του, είναι παράνομη. Η υπεραλίευση, σε ευαίσθητες περιοχές, οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων ψαριών, επηρεάζοντας άμεσα το θαλάσσιο οικοσύστημα και την οικονομική ζωή των τοπικών κοινοτήτων. Η καταπάτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών θαλάσσιων χωρικών υδάτων από υποψήφιο προς ένταξη στην κράτος καθίσταται προβληματική.



Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να πιέσει την Τουρκία να εναρμονιστεί με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του Κανονισμού για την ΠΛΑ Αλιεία;

2. Προτίθεται να εντείνει τους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων αλιευμάτων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς και την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους Έλληνες Αλιείς;

3. Προτίθεται να ενισχύσει τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και της FRONTEX για την ανάσχεση της παράνομης αλίευσης εντός των ευρωπαϊκών συνόρων;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.