«Ποιο είναι το κέρδος της κυβέρνησης από μια συγκάλυψη;» διερωτήθηκε η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη με αφορμή και τα νέα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα για το δυστύχημα στα Τέμπη, καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα».

Η κυρία Μπακογιάννη επέμεινε πως δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη αφού όπως είπε δεν υπάρχει κανένα έννομο συμφέρον της κυβέρνησης για κάτι τέτοιο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Δεν δέχομαι την συγκάλυψη διότι δεν υπάρχει. Είναι αδιανόητο να συγκαλύψεις κάτι που έχει 57 ψυχές, ανθρώπινα δεν γίνεται, δεν είμαστε τέρατα, αλλά πέρα από αυτό θα ήταν και βλακώδες» είπε.

Σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη η κυρία Μπακογιάννη υποστήριξε ότι οι «εξεταστικές επιτροπές δε λειτουργούν στην Ελλάδα διότι τα κόμματα μπαίνουν από την αρχή στην εξεταστική έχοντας προαποφασίσει τους ενόχους και οι άλλοι έχοντας προαποφασίσει την αθωότητα και την υποστήριξη.»

«Έχουμε δυο κόμματα που σκοτώνονται το ένα το άλλο ποιο θα πρωτοκομματικοποιήσει αυτό το πρόβλημα» επισήμανε και πρόσθεσε ότι:

«Έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη και ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη λειτουργία αυτή των τρένων».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε ότι «το θέμα είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες» τις οποίες και όπως είπε θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης.

«Ξέρει ο Μητσοτάκης ότι χρωστάει στον ελληνικό λαό να ξεκαθαρίσει ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει και το κύρος της δικαιοσύνης δεν αμφισβητείται κάθε φορά που δε μας αρέσει ή μας αρέσει μια απόφαση».

«Θα βγει η αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση και όποια και αν είναι, η κυβέρνηση όχι μόνο θα το δεχτεί αλλά θα πάρει και το μάθημά της, τι πρέπει να διορθώσει για να είναι πιο ασφαλή τα τρένα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

