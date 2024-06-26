Μήνυμα από τη φυλακή στέλνει ο Φρέντης Μπελέρης, στον απόηχο της καταδίκης του, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, αφού η χθεσινή (Τρίτη) απόφαση του εφετείου των Τιράνων επαναλαμβάνει την πρωτόδικη απόφαση για φυλάκιση δύο ετών.

Η απόφαση αυτή ανέτρεψε τις εκτιμήσεις ότι αναμενόταν μείωση της ποινής και αποφυλάκιση του ομογενούς πολιτικού.

«Ο κύριος Ράμα θέλει να κάνει γρήγορα εκλογές και να μην είμαι εγώ μπλεγμένος στα πόδια του» σημειώνει ο κ. Μπελέρης. «Στόχος του ήταν να μην επιτρέψει να πάρουμε τη διοίκηση του δήμου Χειμάρρας» προσθέτει.



Η δήλωση Μπελέρη



«Δυστυχώς για εμάς το κράτος δικαίου, το δικαίωμα στο εκλέγειν και το εκλέγεσθαι δεν είναι δεδομένο.



»Ο κύριος Ράμα θέλει να κάνει γρήγορα εκλογές και να μην είμαι εγώ μπλεγμένος στα πόδια του. Πιστεύω αυτό να πεισμώσει τους Χειμαριώτες και να του δώσουν την απάντηση που πρέπει



»Παρόλο τις πληροφορίες περίμενα την απόφαση αυτή, και με φίλους το είχα ξεκαθαρίσει.



»Στόχος του ήταν να μην επιτρέψει να πάρουμε τη διοίκηση του δήμου Χειμάρρας. Δεν θα τους προδώσω (τους Χειμαριώτες) ποτέ».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Η απόφαση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για το κράτος δικαίου στην Αλβανία"

Σκληρή απάντηση έδωσε την Τρίτη το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς τις αλβανικές αρχές, για την καταδίκη του Φρέντη Μπελέρη.

«Η σημερινή απόφαση του Εφετείου Τιράνων έρχεται προς επίρρωση των ανησυχιών αυτών για το επίπεδο του κράτους δικαίου και της προστασίας των μειονοτήτων στην Αλβανία» επισημαίνεται.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, αποτελεί υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να παρίσταται στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του, τον προσεχή Ιούλιο

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ



«Η Ελλάδα είχε εξαρχής εκφράσει την ανησυχία και τον προβληματισμό της για πολλές πτυχές της υπόθεσης που αφορά στην δικαστική δίωξη του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη.

»Ειδικότερα, οι επιφυλάξεις αφορούσαν την παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, τη φύση των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, την προεξόφληση της καταδίκης του, την επιβολή δυσανάλογης ποινής και τη στέρηση του δικαιώματος ορκωμοσίας του, με αποτέλεσμα ο Δήμος Χιμάρας να διοικείται εδώ και ένα χρόνο από πρόσωπα που δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση.

»Η σημερινή απόφαση του Εφετείου Τιράνων έρχεται προς επίρρωση των ανησυχιών αυτών για το επίπεδο του κράτους δικαίου και της προστασίας των μειονοτήτων στην Αλβανία. Σήμερα ο κ. Μπελέρης δεν είναι μόνο εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

»Αποτελεί, συνεπώς, υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να παρίσταται στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του, τον προσεχή Ιούλιο».

Πηγή: skai.gr

