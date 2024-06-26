Στη θέση του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέχτηκε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Στις εκλογές συμμετείχαν 11 υποψήφιοι για 9 θέσεις και ο κ. Μανιάτης εκλέχτηκε 6ος με 80 ψήφους.

Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, που ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκλέγεται στο Προεδρείο της Σοσιαλιστικής Ομάδας και η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και την ανοδική πορεία που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια.

