Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέχτηκε ο Γιάννης Μανιάτης

Πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, που ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται στο Προεδρείο της Σοσιαλιστικής Ομάδας

Γιάννης Μανιάτης

Στη θέση του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέχτηκε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης

Στις εκλογές συμμετείχαν 11 υποψήφιοι για 9 θέσεις και ο κ. Μανιάτης εκλέχτηκε 6ος με 80 ψήφους. 

Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, που ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκλέγεται στο Προεδρείο της Σοσιαλιστικής Ομάδας και η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και την ανοδική πορεία που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΑΣΟΚ Ευρωκοινοβούλιο
