Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήριο μήνυμα του ΥΠΕΞ για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ουκρανίας και Μολδαβίας 

«Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα προς τη διεύρυνση της ΕΕ», αναφέρει σε ανάρτησή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών 

ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα συγχαίρει την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την επίσημη έναρξη των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων με την ΕΕ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα προς τη διεύρυνση της ΕΕ. Στεκόμαστε μαζί για ένα πιο ασφαλές και σταθερό κοινό ευρωπαϊκό μέλλον», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ Ουκρανία Μολδαβία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark