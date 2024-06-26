«Η Ελλάδα συγχαίρει την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την επίσημη έναρξη των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων με την ΕΕ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.
«Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα προς τη διεύρυνση της ΕΕ. Στεκόμαστε μαζί για ένα πιο ασφαλές και σταθερό κοινό ευρωπαϊκό μέλλον», προσθέτει.
Greece 🇬🇷 congratulates Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩 on the official start of their EU accession negotiations.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 26, 2024
This is a historic step towards EU enlargement.
We stand together for a more secure & stable common European future. pic.twitter.com/iIdGX49Fet
