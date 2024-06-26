Σύμφωνα με πηγές από κυβερνητικά στελέχη, πάνω από 20 βουλευτές έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στάθηκαν στη μεγάλη εικόνα υπερθεματίζοντας σε ιδιαίτερα ενωτικό κλίμα και σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού.

«Πάμε μπροστά, δίνουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών» ήταν το μήνυμα σχεδόν όλων των βουλευτών.

Εκφράστηκαν επισημάνσεις, τόσο για θέματα τοπικού χαρακτήρα που απασχολούν τις εκλογικές τους περιφέρειες, αλλά και για ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με έμφαση στην διατύπωση προτάσεων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

