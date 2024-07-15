Εκτός των φυλακών του Φιέρι, μετά από 382 ημέρες, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Φρέντης Μπελέρης, ο οποίος πήρε την άδειά του προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο για να ορκιστεί ευρωβουλευτής. Τον κ. Μπελέρη υποδέχθηκε η συζύγός του και συγγενείς.



«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη όλους αυτούς τους μήνες… Είμαι συγκινημένος, χαρούμενος τα υπόλοιπα θα τα πούμε Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλα» δήλωσε στους δημοσιογράφους, και κατόπιν έφυγε από τις φυλακές με αυτοκίνητο της ελληνικής πρεσβείας.



Στις 12μμ ο Φρέντης Μπελέρης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η Αθήνα είναι ενδιάμεσος σταθμός και από εκεί θα μεταβεί στο Στρασβούργο.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Στρασβούργο, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του ως ευρωβουλευτής κατά την εναρκτήρια ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες ανάδειξης Προέδρων του ΕΚ και της Κομισιόν, σύμφωνα με πληροφορίες.



Το προσεχές Σάββατο ο κ. Μπελέρης υποχρεούται να επιστρέψει στις αλβανικές φυλακές.

Πηγή: skai.gr

