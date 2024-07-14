Φρέντη Μπελέρης: Νωρίς το πρωί αύριο αναχωρεί από τις φυλακές του Φιέρι

Στις 6.30 ώρα Αλβανίας (7.30 πμ) ώρα Ελλάδας όχημα της ελληνικής πρεσβείας θα παραλάβει τον Φρέντη Μπελέρη από τις φυλακές του Φιέρι.

Η άδεια δόθηκε έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις και «σκοτσέζικα ντουζ».

Λήγει στις 4μμ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, ετά από πολύωρη συνεδρίαση της διεύθυνσης των φυλακών της Αλβανίας όπου κρατείται ο Φρέντη Μπελέρης, ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η έκδοση της άδειας..

Έτσι, ο κ. Μπελέρης θα πετάξει το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα, που θα είναι ενδιάμεσος σταθμός και από εκεί θα μεταβεί στο Στρασβούργο.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να φτάσει στις 12.30 το μεσημέρι.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Στρασβούργο, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του ως ευρωβουλευτής κατά την εναρκτήρια ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες ανάδειξης Προέδρων του ΕΚ και της Κομισιόν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.