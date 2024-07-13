Μετά από πολύωρη συνεδρίαση της διεύθυνσης των φυλακών της Αλβανίας όπου κρατείται ο Φρέντη Μπελέρης, ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η έκδοση της άδειας στον Έλληνα ευρωβουλευτή.

Έτσι, ο κ. Μπελέρης θα πετάξει το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα, που θα είναι ενδιάμεσος σταθμός και από εκεί θα μεταβεί στο Στρασβούργο. Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να φτάσει στις 12.30 το μεσημέρι.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Στρασβούργο, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του ως ευρωβουλευτής κατά την εναρκτήρια ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες ανάδειξης Προέδρων του ΕΚ και της Κομισιόν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από τα Τίρανα, η άδεια στον Μπελέρη δίνεται από τις 10 πμ της Δευτέρας και όχι από τις 6πμ που ζήτησε ο ευρωβουλευτής στην αίτησή του, χρόνος που του επέτρεπε να προλάβει τις βολικές πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

