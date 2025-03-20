Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρης, σχετικά με την ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, των μέσων επιτήρησης συνόρων, του προϋπολογισμού του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και της συμπερίληψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη συμπαραγωγή για την αμυντική βιομηχανική παραγωγή.

Οι τροπολογίες εγκρίθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συζήτησης και ψηφοφορίας για την Έκθεση με θέμα «Ο ανανεωμένος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για την Ένωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τροπολογίες αφορούσαν τρεις κομβικές ενότητες:

Πρώτον, την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής σε περιφέρειες νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, που αντιμετωπίζουν δημογραφική αλλαγή και πληθυσμιακή συρρίκνωση, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων των ευρωπαϊκών κονδυλίων που στοχεύουν στη διασυνοριακή και εδαφική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Δεύτερον, στον τομέα του μεταναστευτικού συμπεριλήφθηκε η σημασία της συνέχισης και αύξησης της χρηματοδότησης, στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενισχύοντας τις δομές προστασίας συνόρων, τα μέσα, τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό επιτήρησης για την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, εντάχθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης του προϋπολογισμού του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Τρίτον, στον τομέα της άμυνας υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανταγωνιστικής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης στήριξης της συμπαραγωγής στο πλαίσιο της αμυντικής βιομηχανίας εντός της Ένωσης, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ποιοτικές θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Μετά την ψηφοφορία ακολούθησε η παρουσίαση και η συζήτηση της έκθεσης σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης των ταμείων συνοχής στην οποία ο κ. Μπελέρης είναι σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ.

Στην τοποθέτησή του τόνισε πως «βασικός σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα Ταμεία Συνοχής θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνονται οι διαδικασίες για τα κράτη-μέλη και τους ωφελούμενους πολίτες».

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εφαρμογή μιας πραγματικής απλοποίησης διαδικασιών που έχουμε ανάγκη, καθότι θα μπορούσε να καταστήσει τις χρηματοδοτήσεις ακόμη πιο αποτελεσματικές και προσιτές, βοηθώντας τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές να επιτύχουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευμάρειας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.