Για «αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό πραξικόπημα που συνιστά η παράκαμψη της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τραντόπουλο», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη βουλή και κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι «υλοποιεί μία πρωτόγνωρη μεθόδευση που συνιστά εμπαιγμό, προσβάλλει το αίσθημα δικαίου των πολιτών και απαξιώνει την Βουλή».

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντοπούλου άμεσα στο δικαστικό συμβούλιο, χωρίς να ασκήσει τις ανακριτικές της αρμοδιότητές της η Βουλή, συνιστά αντισυνταγματική πρακτική.

Είπε ο κ. Φάμελλος: «Μας λέει η κυβέρνηση ότι επειδή θα τροποποιηθεί στο μέλλον το Σύνταγμα, να μην το εφαρμόσουμε τώρα. Να μη υλοποιηθεί η προανάκριση για τον κ. Τραντόπουλο. Η μεθόδευση της κυβέρνησης έχει στόχους: να μην έλθει ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Σκέρτσος να καταθέσουν στην προανακριτική. Να μην έλθουν συγγενείς, πραγματογνώμωνες, επιστήμονες, ένστολοι στην Βουλή. Επίσης, να μην έλθουν στην Βουλή οι επίσημες δικογραφίες».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «η κυβέρνηση ζητά από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής να μην ασκήσει την συνταγματικά προβλεπόμενη αρμοδιότητά της». Ρώτησε την κυβέρνηση: «Φοβάστε την Βουλή; Φοβάστε την αλήθεια; Αυτό που κάνετε είναι απόκρυψη της αλήθειας. Εμείς απαιτούμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ποιος έδωσε την εντολή στον κ. Τραντόπουλο, στον κ. Σκέρτσο, στον κ. Γεραπετρίτη. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Είχαμε πει ότι η κατηγορία για πλημμέλημα δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα. Επιλέξαμε να στηρίξουμε την Προανακριτική για να έλθει η υπόθεση στη βουλή και να ελεγχθούν και άλλα αδικήματα. Έχουμε μιλήσει και για το αδίκημα υπόθαλψης εγκλήματος, για προσβολή μνήμης νεκρού και υπάρχει και η κακουργηματική απιστία στην πληρωμή του μπαζώματος. Ζητάμε να ελέγξει η Προανακριτική μάρτυρες, πολιτικά πρόσωπα, πραγματογνωμοσύνες και ότι άλλο επιβάλλει το Σύνταγμα. Το μπάζωμα είναι βασικό στοιχείο της συγκάλυψης».

Απάντησε στο επιχείρημα περί γενναιότητας του Χρήστου Τριαντοπούλου: «Είπε αρχικά ο κ. Τριαντόπουλος ότι η πίστη στο δίκαιο του επιβάλει να ζητήσει Προανακριτική, αλλά χθες ζήτησε να εισαχθεί κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου. Που την είδατε την γενναιότητα; Στο ότι δεν θα εξεταστεί το αδίκημα από την Επιτροπή και θα κρυφτεί και ο ίδιος και ο κ. Μητσοτάκης; Όχι μόνο δεν δείχνετε γενναιότητα αλλά το βάζετε στα πόδια. Η ΝΔ δεν θέλει να λειτουργήσει η Προανακριτική γιατί ο ελληνικός λαός κυττάζει στη βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδίασε την συγκάλυψη του εγκλήματος για να κρύψει τις αιτίες και τις ευθύνες του στο έγκλημα». Ακολούθως ρώτησε: «Έχει το δικαίωμα να παρέμβει η πλειοψηφία στο νόμο περί ευθύνης υπουργών; Όχι ρητά και κατηγορηματικά. Έχει αρμοδιότητα η πλειοψηφία να τροποποιήσει την διαδικασία; Όχι. Αλλά, το Σύνταγμα, τους νόμους τους θεσμούς τα γράφεται στα παλιά σας παπούτσια».

Γενικεύοντας την επίθεση στην κυβέρνηση είπε: «Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε έναν ανεκδιήγητο ανασχηματισμό, όλα τα πρόσωπα που προκάλεσαν την ελληνική κοινωνία παρέμειναν στα υπουργεία τους. Υπουργοποίησε ακόμη και τον υβριστή Αρίστο Δοξιάδη».

Έκλεισε με αιχμές και προς άλλες κατευθύνσεις: «Εμείς δεν είμαστε βολική ούτε συναινετική αντιπολίτευση δεν χορεύουμε ταγκό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

