Αποχώρησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς, του κόμματος ΝΙΚΗ και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού από την ψηφοφορία για την κλήση του Χρήστου Τριαντόπουλου στην προανακριτική.

Παραμένουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Πλεύσης Ελευθερίας και των Σπαρτιατών.

Η επόμενη συνεδρίαση της προανακριτικής ορίστηκε αρχικά τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, στις 10.00 το πρωί με κλήση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ακολούθως όμως, η ημερονηνία της συνεδρίασης άλλαξε και ορίστηκε για την ίδια ώρα, την Παρασκευή, 28 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη συνεδρίαση την προανακριτικής με κεντρικό θέμα το αίτημα Τριαντοπούλου για παραπομπή του απευθείας στον φυσικό δικαστή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη διεξήχθη σε έντονα πολωμένο κλίμα, με κόντρες και αντεγκλήσεων.

Το αίτημα να κληθεί - έστω και τυπικά - στην Προανακριτική Επιτροπή ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία.

Σκοπός της κλήσης του πρώην υφυπουργού, που εισηγήθηκε η ΝΔ, είναι να μην υπάρξει κανένα θέμα νομιμότητας της διαδικασίας, με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να προτείνουν ο κ. Τριαντόπουλος να καταθέσει στην επιτροπή είτε διά ζώσης είτε με υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο θεωρούν ότι το αίτημα για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως διατυπώθηκε στην εισαγγελική διάταξη, είναι επαρκές και υπογραμμίζουν πως δεν θεωρούν ότι χρειάζεται άλλη προανακριτική διαδικασία πέραν της προανάκρισης που έκανε η Εισαγγελέας Λάρισας.

Για διαδικασία παρωδία έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, αιτιολογώντας την απόφαση για αποχώρηση.

«Ο απόλυτος εξευτελισμός του Συντάγματος και του νόμου. Αρνήθηκαν τους μάρτυρες τους οποίους προτείναμε με πρώτο τον πρωθυπουργό, αρνήθηκαν να χορηγήσουν τη δικογραφία από την εισαγγελέα εφετών Λάρισας και επιλεκτικά και παρά το νόμο καλούν για εξηγήσεις τον κ. Τριαντόπουλο. Απέχουμε από την ψηφοφορία. Απέχετε και από την προανακριτική; Απέχουμε από την ψηφοφορία σε μια διαδικασία παρωδία» υπογράμμισε.

Νωρίτερα, για «αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό πραξικόπημα που συνιστά η παράκαμψη της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τραντόπουλο», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη βουλή και κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι «υλοποιεί μία πρωτόγνωρη μεθόδευση που συνιστά εμπαιγμό, προσβάλλει το αίσθημα δικαίου των πολιτών και απαξιώνει την Βουλή».

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντοπούλου άμεσα στο δικαστικό συμβούλιο, χωρίς να ασκήσει τις ανακριτικές της αρμοδιότητές της η Βουλή, συνιστά αντισυνταγματική πρακτική.

Πηγή: skai.gr

