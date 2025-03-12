Με την επικείμενη αγόρευση της Εισαγγελέως για το Μάτι ξεκίνησε η συνέντευξη της βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης. «Είναι μια πρωτοφανής τραγωδία αυτή η οποία έχει γίνει στο Μάτι, δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη τη νύχτα που έβλεπα στην τηλεόραση αυτόν τον εφιάλτη, ήταν κάτι το απίστευτο», όπως δήλωσε και συμπλήρωσε πως όλο αυτό δείχνει ότι «η Δικαιοσύνη θέλει τον χρόνο της, ιδιαίτερα όταν έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, όπου οι συγγενείς ζητάνε δικαίωση αυτήν τη στιγμή».

«Έγιναν και εκεί πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Άρα είναι βέβαιο ότι αυτός ο χρόνος που χρειάζεται η Δικαιοσύνη είναι δυστυχώς μακρύς όταν έχουμε πάρα πολλά θύματα και αυτό δυστυχώς φέρνει τον κόσμο να οργίζεται. Δυστυχώς, η δικαίωση δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο από μια Δικαιοσύνη η οποία θα κινηθεί σωστά και για να κινηθεί σωστά, πρέπει να μαζέψει όλα τα στοιχεία», επεσήμανε, ενώ αναφερθείσα και στην τραγωδία των Τεμπών επανέλαβε πως «πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία, πρέπει να εξεταστούν όλες οι καταγγελίες από τους συγγενείς των θυμάτων, δεν πρέπει να μείνει τίποτα κρυφό, όλα αυτά οδηγούν σε μια χρονοβόρα διαδικασία».

«Δύσκολο να απαντήσω αν ο κ. Καραμανλής έπρεπε να είναι ξανά υποψήφιος»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. «Άκουσα το ΠΑΣΟΚ, και με ενόχλησε αυτό πάρα πολύ, όταν έκανε ο πρωθυπουργός την πρόταση να υπάρξει αναθεώρηση του Συντάγματος για την προστασία των υπουργών. Το άρθρο 86 είναι άρθρο πολύ ταλαιπωρημένο. Έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε, σήμερα για τους δικούς μας υπουργούς δεν θα υπάρξει παραγραφή, για τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει παραγραφή, οτιδήποτε κι αν έχουν κάνει. Για τους δικούς μας όμως δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ εις το διηνεκές. Αυτό το κάναμε, γιατί τον φέραμε εμείς τον νόμο», συνέχισε η κ. Μπακογιάννη και προσέθεσε:

«Τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ο κ. Ανδρουλάκης με ενόχλησε τρομερά, γιατί λέει "δεν θα μπω στο παζάρι". Ποιο παζάρι; Το Σύνταγμα προβλέπει ότι θεσμικά για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε, πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα. Αυτό δεν είναι παζάρι. Τώρα έρχεται η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όχι πριν από 2 χρόνια. Όταν ήταν εμείς να δείξουμε ποια είναι η βούλησή μας, το κάναμε την πρώτη φορά οδηγώντας σε μη παραγραφή. Τώρα πάμε ένα βήμα παρακάτω και λέμε αυτό που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να δίνεται η εντύπωση ότι ο πολιτικός έχει την οποιασδήποτε μορφής προστασία έναντι του πολίτη. Άρα πρέπει να πηγαίνει στον φυσικό του δικαστή».

Ερωτηθείσα για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, υπογράμμισε ότι η ελληνική νομοθεσία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. «Αν το πρωί ο ανακριτής βρει το όνομα του κ. Καραμανλή ως υπαίτιου και διαβιβάσει φάκελο στη Βουλή, η ΝΔ θα ψηφίσει προανακριτική. Δεν θα καλύψουμε κανέναν, να είμαι ξεκάθαρη». Δήλωσε, μάλιστα, ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει για το αν έπρεπε ο κ. Καραμανλής να είναι ξανά υποψήφιος. «Σε τελική ανάλυση τον ψήφισε ο λαός των Σερρών κι όταν σε ψηφίζει ο λαός των Σερρών, είσαι βουλευτής».

«Εξήγησα και στη Βουλή. Πότε χειροκροτήθηκε ο κ. Καραμανλής; Χειροκροτήθηκε την ώρα που είπε "είμαι εδώ και δεν θα κρυφτώ πίσω από την ασυλία μου". Τότε τον χειροκρότησαν οι συνάδελφοι της ΝΔ και δεν το λέει κανείς. Νομίζουμε ότι χειροκροτήσαμε τον Καραμανλή, γιατί τα έκανε όλα καλά. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος».

«Κάναμε λάθη, δεν περιμέναμε τον κ. Σαμαρά να μας το πει»

Απαντώντας αμέσως μετά για τη σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής, η πρώην υπουργός δεν δήλωσε έκπληκτη, καθώς ήταν κάτι που περίμενε.

«Αυτός είναι ο κ. Σαμαράς. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτού του είδους την κριτική και που στρέφεται εναντίον της παράταξης. Κάναμε λάθη; Ναι, κάναμε λάθη. Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο κ. Σαμαράς. Αλλά από κει και πέρα οι άνθρωποι που πήγαν στο σημείο της τραγωδίας ξέρετε δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Εγώ ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο. Και έχουμε ζήσει πολλές τραγωδίες. Η κατάσταση του Κυριάκου εκείνη την ημέρα ήταν δραματική και πώς να μην είναι δραματική;»

«Έκαναν τη διαχείριση ενός δυστυχήματος όσοι βρέθηκαν εκεί, δεν έκαναν διαχείριση ενός κομματιού εγκλήματος. Ναι, έγιναν και επικοινωνιακά λάθη πάρα πολλά. Ο λόγος που δεν μας πιστεύουν είναι γιατί δεν το χειριστήκαμε σωστά. Η μεγάλη μας ευθύνη είναι ότι έγινε η σύγκρουση των τρένων. Είναι δυνατόν να βάζει ένας άνθρωπος το παιδί του στο τρένο, θεωρώντας ότι το τρένο είναι ασφαλές και να του βγαίνει καρμανιόλα; Εγώ ζήτησα συγνώμη από τους συγγενείς, αλλά από κει και πέρα άλλο αυτό που είναι η ουσία κι άλλο να σε λένε δολοφόνο».

Πηγή: skai.gr

